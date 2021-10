Vučić iz Slovenije poručio: Bez rešavanja problema sa Prištinom, Srbija ne može da bude član EU!

Samit se vidi kao prilika da se potvrdi evropska perspektiva Zapadnog Balkana i njegova dalja integracija u EU, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se nalazi na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan.

Predsednik je najpre izjavio da nakon celodnevnih sastanaka zadovoljan činjenicom da su predsednici i premijeri EU 4 sata sa nama razgovarali o budućnosti Zapadnog Balkana.

- Zahvalio sam se u ime Srbije na brojnim investicijama i novcu koji ulažu u našu zemlju - rekao je Vučić.

Kako kaže, ono što je za Srbiju značajno, to je da smo mogli da vidimo koje zemlje žele brže proširenje, a koje su veći skiptici.

- Mislim da smo sebe predstavili na dobar način i verujem da svoju poziciju možemo da poravimo u EU. Dugo sam jutros razgovarao i Grčka će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije i to je važna vest - rekao je Vučić.

Dodao je da su razgovarali o diplomama i priznanju zanimanja.

- Da ne ulazim u detalje, prosto znate sve razlike između nas i nastaviće se taj proces usaglašavanja u narednom periodu. Sa Markonom smo obavili posebne razgovore, kao i sa Markonom i Andrejem Babiškom, razgovarao sam i sa premijerom Hrvatske o našim odnosima. Sa Ramom, tu će se razgovori nastaviti i to je to. Ono što mogu da kažem, mimo zapadnog Balkana, je ono što ne znamo šta ćemo da radimo su struja i gas.

Kako kaže, gas je otišalo na 1900 po najnovijim procenama, dodaje da to nisu normalne scene, to je nemoguće izdržati.

- To ne može niko da izdrži, a ne samo Srbija. Struja, još gore, ali borićemo se i nadam se da ćemo moći da uradimo ono što je važno za građane Srbije - rekao je Vučić.

On je rekao da Borisov sutra dolazi u Beograd i da će to za njega biti fantastičan razgovor i da ima ličnu poruku za Putina u kojoj će ga zamoliti da nam pomogne.

Vučić je rekao kako na današnjim sastancima nije bilo priče o romingu, već o EU putu naše zemlje.

- Nismo pričali o romingu. Pričali smo u EU putu Srbije. Zahvalio sam EU na ogoromnom novcu i na svemu što su za našu zemlju uradili.

Dodao je da je pričao sa Makronom puno, kao i da neki datum nisi hteli da daju, jer neki imaju svoje izbore u zapadnoj Evropi. Dodaje da je Rama imao raspravu sa Rumen Radev.

- Radi se o diplomama i zanimanjima, priznanju, jednih drugih, imamo neke tehničke probleme, ali mislim da to ne bi bio problem u budućnosti. Davno je bilo vreme da taj deo završimo. On nije statusnog tipa. To bi trebalo da pomogne ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnost - rekao je Vučić.

Vučič je u nastavku rekao i kako Srbija ne može postati član EU, dok se prvo ne reše problemi sa Prištinom.

- Bez rešavanja problema sa Prištinom Srbija ne može da bude član EU.

Kako kaže, prilikom razgovora sa Kurtijem, na jedno njegovo pitanje koje je postavio premijeru Prištine, ovaj nije odgovorio, i dodaje da smatra da je Markon sve razumeo.

- Mislim da su svi razumeli. Tako da, želim da verujem da je budućnost zapadnog Balkana zaista u EU, ali niko nema pravo da nama zamera to što mi živimo i preživimo. Ljudi moraju da žive život i razmišljaju kako će da prežive danas. Tako i mi moramo da razmišljamo - rekao je Vučić i dodao:

- S mukom sa zaspao noćas, razmišljajući o struji i gasu. Čekam da se vratim u Srbiju da napravimo sastanke, a onog sekunda kada vam za pola stepena bude hladnije, ja ću biti kriv.

Vučić je rekao da je Svetstka banka podigla prognozu rasta za 6 posto. Kako kaže, to je dobar signal da je Srbija na dobrom putu.

- Svakako ćemo biti broj jedan u Evropi - rekao je Vučić i dodao:

- Ja moram da kažem da smo imali korektno iskustvo sada u Briselu, ali dijalog se odvija pod okvirom EU. To nije naš dogovor, to je dogovor prethodne vlasti i mi poštujemo ono što je bilo koja vlast prethodna u Srbiji prihvatila.

- Vašingtonski sporzum su u Prištini progasili mrtvim, što se mene tiče, mi smo spremni da sve iz tog sporazuma sprovedemo u delo. Samo što je Priština rekla da taj sporazum za njih ne važi - rekao je Vučić.

