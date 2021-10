Vulin: Ako SNS uskoro ne kandiduje Vučića za predsednika Srbije, PS će imati svog kandidata, mene

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je danas na skupu svoje partije u Subotici da ne zna šta SNS čeka i zašto još uvek nije kandidovao Aleksandra Vučića za predsednika Srbije.

"Mi smo lojalan saborac Srpske napredne stranke i ja sam saborac Aleksandra Vučića. Pred nama su izbori, ne znam šta SNS čeka, i ne znam zašto još nisu kandidovali Aleksandra Vučića za predsednika Republike Srbije, ali znam da, ako se on ne bude kandidovao, to će biti znak da su velike i moćne sile uspele da slome jednu veliku i moćnu partiju i da su uspeli da nateraju SNS da ne kandiduje čoveka koji jedini može da pobedi na izborima u Srbiji odmah i u prvom krugu. Ako se to bude desilo, Pokret socijalista će imati svog kandidata za predsednika Republike Srbije i ja ću biti kandidat za predsednika Srbije", poručio je ministar i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

"SNS ima boljeg kandidata od mene, to je Aleksandar Vučić, ali nema ni jednog drugog kandidata boljeg od mene. Ako oni ne budu izdržali pritisak sila, PS će izdržati.

Mora neko da nastavi da se bori za vojno neutralnu Srbiju, neću da vidim Srbiju u NATO paktu, neću vojvođansku naciju, neću da mi ambasadori formiraju vladu. Mora neko da nastavi da se bori za Srbiju koja će brinuti o svakom svom građaninu, koja zna šta je socijalna pravda. Srbija nema pravo da ne brine o Srbima gde god da oni žive, Srbija nema pravo da dozvoli da se ponovi martovski pogrom i "Oluja". Mi od borbe nećemo odustati bili u vlasti ili opoziciji", istakao je ministar policije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u Subotici.

