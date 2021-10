MARKOVIĆ pozvao grčke studente da ponovo studiraju u Srbiji kao nekada i zahvalio se Grčkoj što nije priznala takozvano nezavisno Kosovo i Metohiju

Delegacija grčkog grada Katerini u poseti Jagodini.

U poseti Jagodini nalazi se 65 članova delegacije iz grčke regije Pierija, čiji je glavni grad Katerini, a kome pripada najpoznatije letovalište u tom delu Grčke Paralija.

Na čelu delegacije je gradonačelnik Katerini Konstantinos Koukodimos, sa svojim saradnicima, zatim odbornici Skupštine grada Katerini, privrednici, vlasnici hotela, agencija, prosvetni radnici kao i novinari.

Za njih je danas predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma priredio prijem. Marković je počasni konzul Grčke u Srbiji i počasni građanin grada Katerini.

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma je pozvao studente iz Grčke da ponovo studiraju u Srbiji kao što je to bio slučaj pre 30 godina.

- Do pre 30 godina veliki broj studenata iz Grčke studirao je u Srbiji. Najveći broj u Beogradu, posebno na medicinskom fakultetu, a veliki broj je studirao i na Pedagoškom fakultetu u Jagodini. Srbija je danas ponovo uspešna zemja, koja najbrže napreduje u Evropi, mirna i stabilna, i ja pozivam studente iz Grčke da ponovo studiraju na fakultetima u Srbiji, kako u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, tako i u Jagodini. Takođe pozivam privrednike iz Grčke da za robu koju uvoze u Grčku prioritet daju Srbiji, a isto tako i da privrednici iz Srbije prioritet prilikom uvoza daju robi iz Grčke - rekao je Marković i dodao:

- Srbija je zahvalna Grčkoj što podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije na celoj njenoj teritoriji i što Grčka nije priznala takozvano nezavisno Kosovo i Metohiju. Bilo je priča kada je Priština otvorila trgovinsku kancelariju u Atini, koja je kasnije postala politička, da će to da preraste u ambasadu, međutim naš prijatelj gradonačelnik Katerini Konstantinos Koukodimos koji je 14 godina bio poslanik u grčkom parlamentu je proverio tu informaciju kada smo bili pre 4 meseca u Grčkoj i dobio je uveravanja da se to neće desiti. Ove nedelje je to na samitu u Sloveniji potvrdio i grčki premijer Kirijakos Micotakis u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekavši da Grčka nastavlja da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Za nastavak naših prijateljskih odnosa važno je i odlično prijateljstvo i saradnja predsednika Srbije Vučića i grčkog premijera Micotakisa.



ŠEF GRČKE DELEGACIJE SEDEO U JAGODINSKOM PARLAMENTU NA HOKLICI STOLICI

Na samom početku današnjeg prijema za grčku delegaciju predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma objasnio je svom grčkom kolegi Konstantinosu Koukodimosu zašto sedi na hoklici na stolici, a ne u fotelji.

- Na moj predlog sve funkcionerske fotelje u Skupštini grada Jagodine su prodate na aukciji i te pare smo dali porodicama koje imaju troje i više dece i lošijeg su materijalnog stanja. Bilo je to 2017. godine i od tada i ja i svi funkcioneri u Skupštini grada Jagodine sedimo na hoklici stoilici, jer političari se ne biraju da bi seli u fotelje, već da nešto rade za građane. Svaki političar kada mu prestane funkcija pamtiće se po delima“ rekao je Marković i naglasio da on i njegova porodica ne letuju na egzotičnim destinacijama, već tamo gde ide običan narod. „Preko 30 godina letujem u Paraliji sa porodicom i prijateljima i najslađi mi je giros u Paraliji - rekao je Marković i za to dobio aplauz gostiju iz Grčke.