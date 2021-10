OTKRIVENE SVE AFERE 'ŽUTE VLASTI' U NOVOM SADU: Ne zna im se broj, a sada prete nasiljem! (VIDEO)

Skandalozan rezultat svih kourpucionaškoh metoda vladavine Bojana Pajtića i Bore Novakovića

Najnoviji politički skandal u kom je sin Borislava Novakovića, potpredsednika stranke Vuka Jeremića, nekadašnjeg gradonačelnika, poslanika i potpredsednika Demokratske stranke, koji je zajedno sa Bojanom Pajtićem uništio Vojvodinu, otvorio je pitanje ko su političari s najviše afera u Novom Sadu i Vojvodini? I kako je moguće da se još uvek bave politikom?

Portal NS uživo je istraživao koja je uloga Bojana Pajtića u ekonomskoj propasti Vojvodine do 2016, i Novog Sada do 2012, godine, i šta on i Novaković nude biračima osim isisavanja para iz budžeta, nasilja, razbijanja izloga, satanizacije političkih protivnika?

Za deceniju i po na vlasti Pajtić i Novaković su imali više afera nego svi ostali novosadski političari zajedno. Ove dve perjanice nekadašnjeg režima, iza kog je ostalo više od 100 nerazrešenih skandala i afera, u žudnji za vlašću, ne prete slučajno nasiljem, izazivanjem nereda i haosa. Nekadašnji gospodari Vojvodine navikli su da vladaju bez podrške građana. Njihova vladavina zasnivala se na despotiji, mitu, korupciji, ucenama i isisavanju para iz budžeta pokrajine, Novog Sada i ostalih vojvođanskih gradova. Čak su i izborni sistem bili podesili tako da isti ljudi mogu da glasaju dva puta, ali im ni to nije pomoglo.

U periodu od 2000. do 2016. godine kroz budžet Vojvodine prošlo je preko šest milijardi evra. Rezultat? Virtuelni kilometri kanalizacije, nijedan nov važniji put, skoro nijedna škola, vrtić, ili bolnica. Od novca koji je prošao kroz ruke Pajtićeve administracije, građani nisu imali koristi, umesto toga Vojvodina je, po statističkim podacima postala najnerazvijeniji deo Srbije.

Njihovo pozivanje na ulično nasilje i zabranu gradnje mostova, bolnica, tunela i auto-puteva predstavlja nastavak politike iz vremena despotske vladavine Vojvodinom od 2000. do 2016. godine.

Postoje i mišljenja da bivšim demokratama ne smetaju nove investicije. Već da im smeta što neće moći da primene sistem svojim visokih korupcionaških provizija pa pare neće ići u njihove džepove, ili njima bliskih tajkuna, nego u budžet grada.

NS uživo donosi najupečatljivije rezultate iz vremena političke vladavine dvojca Pajtić-Novaković sa svega šest odsto podrške građana.

Novaković je svoju političku “slavu” stekao u oktobru 2001. godine, kada je dok je bio u Solunu slagao da je istovremeno bio i u skupštini Srbije i glasao za Zakon o radu, koji će omogućiti otpuštanje radnika i gašenje fabrika.

Pajtić se proslavio u aferi “Bodrum” kada je Neda Arnerić s plaže luksuznog rizorta u Turskoj glasala za izbor guvernera Narodne banke. Pajtić je tada bio šef poslaničkog kluba DOS-a.

Od tih ranih radova, preko gašenja Razvojne banke Vojvodine i Tesla banke zbog dugova, kriminalnih afera s Razvojnim fondom Vojvodine i Fondom za razvoj novih tehnologija, do paljenja gradske kuće, molotovljevih koktela i lomljenja izloga, dvojac Pajtić-Novaković sve što je radio, radio je mimo zakona.

Protiv Pajtića su 2014. godine podnošenje krivične prijave zbog sumnje u korupciju prilikom subvencioniranja navodno novih tehnologija u tri privatna preduzeća u Subotici, Banatskom Sokocu i Futogu. Pajtićev Fond za razvoj novih tehnologija uplatio je više od 190 hiljada evra, za koje je umesto radnih mesta i razvoja Vojvodine dobio 6.000 boca vina, kojima se izgubio svaki trag.

Vojvođani nisu imali nikakvu korist ni od jednog od 108 tehnološki superiornih pogona za koje je Pajtićev režim potrošio 35 miliona evra.

U vreme kad je Demokratska stranka vladala Novim Sadom, prijatelju Olivera Dulića, dato je 200.000 evra za zalivanje šume na Bulevaru Evrope, preko nameštenog tendera. U jesen 2012. godine, shvativši da će izgubiti vlast u Novom Sadu, jednim potezom pera, u jednom danu zaposlili su 120 ljudi, čime su “Gradsko zelelnilo” doveli na ivicu prosjačkog štapa, a na proslavu 100 godina “Štranda”potrošili su 100 miliona dinara.

Novaković je više puta hapšen zbog korupcionaških afera. Zbog nestanka 4,5 miliona evra avansa na gradnji Bulevara Evrope i malverzacija sa građevnsim zemljštem za hotel Holidej in.

– Kad god se oglasi, i nekog optuži za bilo šta, Novosađani treba da upitaju Boru otkud to da je još na slobodi, umesto u zatvoru i ko mu je iz pravosuđa koje je “reformisala” njegova, Demokratska stranka to omogućio!? – kaže Nenad R. (58), koji je izgubio posao prilikom gašenja novosadske industrije za vladavine Pajtića i Novakovića.

Korupcionaški repovi bivše novosadska i vojvođanske vrhuške vuku se do danas, poput dvorca Heterlend, koji je bio primer korupcije i krađe para, i koji je uređen i otvoren tek ove godine.

Oni misle da su građani zaboravili na njihov poražavajući bilans i da je došlo vreme da se ponovo, uz pomoć ulice vrate na vlast. Međutim, ne mogu se zaboraviti stotine miliona evra koje je progutala Razvojna banka Vojvodine, Pajtićevi fondovi za razvoj žutih buđelara, bez dna i završnog računa, i Novakovićeve korupcionaške afere.