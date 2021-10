Starović: Skup nesvrstanih povećao ugled i autoritet Srbije u svetu

U Beograd je došlo više od 40 ministara spoljnih poslova od kojih su mnogi od jedva čekali da se sretnu sa svojim kolegama sa raznih meridijana širom sveta i razmene mišljenje - istakao je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova.

Samit Pokreta nesvrstanih zemalja, koji se održava u Beogradu povodom 60. godišnjice tog prokreta, povećao je ugled i autoritet Srbije u svetu, izjavio je za Tanjug državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović.

Starović je izrazio zadovoljstvo zbog dobre organizacije skupa i dodao da su svi ministri spoljnih poslova koji su se obraćali imali samo reči hvale za Srbiju i za način kako je organizovala ovu značajnu manifestaciju.

Kako je rekao, to nas dodatno uverava da ma koliko nešto bilo teško u organizaciji da se na kraju isplati, jer doprinosi povećanju ugleda i autoriteta Srbije u međunarodnoj areni.

Starović dodaje da se u okviru dvodnevnog skupa održava više stotina bilateralnih sastanaka.

Napomenuo je da je diplomatija delatnost za koju je neophodan fizički kontakt i da je diplomatija zbog toga trpela u poslednjih godinu i po dana, usled pandemije koronavirusa.

Starović je kazao da je u Beograd došlo više od 40 ministara spoljnih poslova i da su mnogi od njih jedva čekali da se sretnu sa svojim kolegama sa raznih meridijana širom sveta i razmene mišljenje.

- To je i najvažnija funkcija ove konferencije, uz sve ostalo što se tiče sećanja i davanja počasti osnivačima Pokreta nesvrstanih zemalja. Imamo priliku da u brojnim bilateralnim susretima kako predsednika tako i drugih zvaničnika ponovo potvrdimo principe naše spoljne politike i da zadobijemo podršku naših starih prijatelja, ali i da steknemo neke nove prijatelje koje do sada nismo imali - naveo je on.

Starović je dodao je da je u toku pauza, tokom koje je planirano proširivanje Parka prijateljstva, sadnjom 60 novih stabala koja simbolizuju 60 godina pokreta, a da će konferencija biti nastavljena od 16.45 sati obraćanjem ministara spoljnih poslova.

