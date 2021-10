Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je jedinice Vojske Srbije i Žandarmerije u kasarni u Raški.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Raški. Nakon dramatičnih scena u Kosovskoj Mitrovici i upada jedinica ROSU, predsednik Srbije odlučio je da se hitno sastane sa predstavnicima našeg naroda na Kosovu i Metohiji.

- Neću moći da vam kažem sve što znamo jer ćemo neke stvari morati da ostavimo za manji skup i svakako bez kamera. Na krjau ću odgovoriti na sve što imate da mi kažete i da pokušamo da se dogovorimo šta nam je u narednom periodu činiti - rekao je Vučić.

Predsednik je upitao predstavnike Srba na KiM da li su tražili prisustvo medija na šta je dobio potvrdan odgovor.

- Ne razumem zašto će nam kamere na ovakvom sastnaku, ali poštovaću vaš izbor. Saslušaću vas sat ili dva, možda i duže, ali ću odgovoriti na sva vaša pitanja - rekao je Vučić.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da je zaprepašćen dešavanjima u Mitrovici i da je morao da popije lekove za smirenje.

Razumeo bih da su nas prebijali kundacima i pendrecima, ali da neko puca na ovaj narod ne mogu da razumem. Ako se ovako nešto desi ponovo mi ćemo imati opšti otpor - rekao je Rakić.

- Branićemo se, ali ne znam da li ćemo moći da se odbranimo. Branićemo se svim rasoloživim sredstvima - rekao je on.

Srbi sa KiM su apelovali na Vučića da pošalje vojsku da odbrani srpski narod.

- Predseniče morate da razumete nervozu ovog naroda. Mi smo zabrinuti za svoje porodice - rekao je Simić.

Više Srba koji prisustvuju sastanku reklo je da su pripadnici ROSU pucali nasumice.

- Ranili su dečka pored nas, šta je sledeće? Samo želimo da znamo da imamo pomoć države i ljude kojima verujemo - rekao je jedan od prisutnih građana.

Srbi sa Kosova i Metohiji zatražili su od Vučića da im potvrdi da je uz njih i istakli da nisu provocirali kosovske Albance, već su da su provokacije uvek dolazile sa druge strane.

- Imamo samo jednu državu, a to je država Srbija! I to smo više puta i pokazali - rekao je jedan građanin goovoreći o situaciji na KiM.

Većina Srba je rekla da je zabrinuta za svoju bezbednost, kao i za živote svojih porodica.

- Nemojte da dozvolite da nas tuku i ubijaju - rekao je jedan od prisutnih i istakao da je vereme da i međunarodna zajednica i EU čuju kakva je situacija na KiM.

Predsednika Srbije očekuje i sastanak sa predstavnicima Srba sa KiM. Vučić je rekao da Srbija svojim trupama neće ulaziti na Kosovu i Metohiju i da će čekati NATO 24 sata da reaguje u slučaju pogroma. Ako NATO ne reaguje, Srbija će reagovati.

- U ime svih njih, mi poručujemo da ćemo se boriti do samog kraja - rekao je jedan od Srba sa KiM.

- Svi vi dobro znate, i neka svako radi svoj posao, samo nastavite posao koji ste započeli - obratio se još jedan od Srba, dodajući da su mu Albanci zapalili čak dve kuće.

- Svaka vam čast, ja se vama divim predsedniče! - dodao je potom.

- Predsedniče, ovi momci da nose suknje neće, hoćemo da živimo ko ljudi, a ako nam ne daju da živimo, moramo da branimo život i budućnost! - dodao je još jedan od Srba potom.

- Ukinuli su nam vakcine, sada hoće da pokušaju i vazduh da nam ukinu - naveo je naredni sagovornik.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Nakon obraćanja pojedinih Srba sa KiM, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prisutnima na sednici.

- Rešićemo sve nesporazume, i ja sada imam važnije pitanje i važnije odgovore - počeo je Vučić.

- Neću previše o prošlosti, ni o tome koliko nas je bilo ranije, kako smo spali na 11 odsto... Neću d aidem kroz loša rešenja od '99, ćutanje na naš pogrom... Gde su se predstavnici države sakrivali ispod stola, pravili se da vezuju pertle, i kada je Priština proglasila sopstvenu nezavisnost, a mi smo u Beogradu ćutali... - rekao je Vučić.

On je dodao, kako ne želi da poseća na to šta se dešavalo 2011. godine, kada su prisutni momci proganjani od sopstvene države.

- Danas sam shvatio sve, znam šta misli običan narod. Ja nisam tražio da budete uz mene i da budemo zajedno jer nam se nešto sviđa, Na KiM ne postoji nijedna lepa stvar koja se desila, i koja može da se desi. Sasvim sam siguran da dobro znate da smo se botrili i trudili da luču Srpske države sačuvamo a da ne ugrozimo celokupan narod i Srbiju - rekao je Vučić i dodao:

Ja mislim isti što i vi, svako slovo, svaku reč, ja deo ovih momaka znam i sa stadiona, sa nekima sam se družio, sa delom sa obnavljao Banjsku. Kao što znate, mnogo smo stvari radili o čemu ne bih pred kamerama.

Kako je dodao, on je taj koji je kriv jer nije dozvolio da ne napadamo ROSU, jer bi, kako su pojedini želeli, to jedva dočekali kako bi nas ubijali.

- Nadam se da će Sofronijević biti dobro. Živ nisma bio dok mu nisu izvadili metak. Reći ću vam, pozvao sam Lajčaka danas, rekao sam mu "zauzdajte ih, ako niste u stanju zauzdaćemo ih mi". Onda su oni rekli da rade na tome i d aće ih naterate da se povuku. a sve ovo što su danas radili nisu sami, već su imali podršku neke zemlje - nastavljao je Vučić.

Vučić je potom istakao da razume gnev Srba, jer su napadali na keks, sokove i ostalo sa dugim cevima.

- Njihova vojska, oni su pucali, našli smo čaure, iz kalibra 556 - dodao je Vučić

Kako je dodao, postoje tri razloga zašto se sve ovo radi, prvi je da ih velike sile požuruju.

Njihova želja je da se sve destabilizuje, da bi oni bolje zupravljali procesima. Ne zaboravite nije im samo cilj nezavisno Kosovo, već i slabljenje Srbije. Mislite li da nekome od njih pdgovora da je Srbija danas prva u regionu po platama? Da može više da ulaže u crkve, manastire, fabrike, pa i u svoju vojsku? Pa naravno da nije, zato žele da uspore Srbiju. Što se tiče prve tačke, oni neće odustati.

Kako je istakao te zemlje briga šta Albanci rade, i da do sada nigde u svetu nije čuo da se hapse keks i ostalo.

- Dobra je stvar da po prvi put EU nije rekla "obe strane". Oni su se pred strancima pravili da nisu znali šta se dešava... - rekao je Vučić, pa se dotako druge stvari o kojoj je želeo da govori:

Znam da me nećete poslušati, šta god govorio. Ja sam došao da vam se obratim, i molim vas da me saslušate, jer sam imao dovoljno hrabrosti, iako sam odbio ulazak u UN, odbio sam Albance na Severu Kosova, ja sam se svađao sa Dragišom u Kosovskoj Mitrovici, jer sam znao da time kupujemo vreme i život. Vidite, nisam loše procenio.

Vučić je potom dodao da u Međunarodnoj zajednici postoje ljudi koji žele da nas uvuku u sukob, i koji ne žele mir, stabilnost i sve za šta se Srbija zalaže.

- Nemojte da mi aplaudirate. Nemamo mi izbora, ja sam dvadeset puta razmišljao pre nego što sam 2017. godine, imajući u vidu sve što nam se zbiva, rekao da nećemo dozvoliti Oluje, Bljesak i Pogrome... Rekao sam da nećemo dozvoliti ubijanje našeg naroda, i zato sam došao ovde, upozorio, i rekao. Ja vas pozivam da ne ulazite u sukobe, voleo bih da ste bili racionalniji - kaže Vučić.

Vučić je potom dodao da je u svemu što se dešava prisutna emocija, dodajući da šta god da se desi, Srbija i Beograd će biti uz Srbe na KiM.

- Pred nama je težak period, biće pritisci na Republiku Srpsku, pre proleća će tražiti nestanak, i sve će da padne na pleća Srbije. A na svemu tome će da rade najmoćnije zemlje sveta - dodao je Vučić, pa se dotakao Prištine:

Sa njima je nemoguće raditi, oni vas prevare. U nedelju smo sedeli Marko Đurić i ja, a onda su ga u ponedeljak hapsili, i kad sam ih pitao šta to rade... Oni ljudi nisu rekli ni "izvinite", oni se ne sekiraju za Sofronijevića, oni su kao jurili neke tobož kriminalce... Ne daju nam vakcine, lekove regularno da uvezemo... Duže od mesec dana lekovi stoje na administrativnoj liniji, jer oni misle da su dovoljno pametni i da mogu da unižavaju Srbe.

Predsednik je još jednom dodao da je Beograd i Srbija uz ljude na KiM, ističući da će za nas ovde biti spas Briselski sporazum, jer Albanci neće želeti da ga ispune.

- Ako krene nasilje, zaštitite narod, a mi ćemo biti uz vas! - rekao je Vučić.

- Imajte u vidu kolika je cena koju ćemo zbog toga morati da platimo. Zato je moja molba da sve bude mirno. Ako krenu sa upucavanjem naših ljudi, nećemi imati izbora. Moja poruka njima je da ćemo čuvati mir, da ćemo poštovati sporazume. Nije ova Srbija poput one nekadašnje iz '99, 2004, 2008, 2011. Molimo Nato da obavlja svoj posao, molim Albance da ne pokušavaju nasiljem da Srbe uteruju u red, a ako to budu pokušali, i ako misle da su uz podršku nekih sila dovoljno snažni, moj odgovor će biti kristalno jasan, a to je d au toj borbi gde moramo da štitimo đivote naše dece, ne samo da ćemo da zaštitimo, nego d aćemo u toj borbi da pobedimo! - rekao je Vučić