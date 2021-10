Saša Gajović, i Darko Zlojutro, novinari, prokomentarisali su za Pink dešavanja na Kosmetu ocenivši da je upad ROSU specijalnih jedinica koji je naredio Aljbin kurti neosnovan.

Saša Gajović, istakao je da je da Srbija nikad ne podstiče sukobe, već da te sukobe izaziva prištinska strana.

- Protiv Kurtija sam pre svega bio kada je bio izbor, jer sam znao o kakvoj je ličnosti reč. On je sociopata i političar vrlo malog dometa koji je svojom nespretnošću doveo region gotovo do ivice sukoba i rata - rekao je Gajović.

On je istakao da je Kurti sigurno podršku međunarodne zajednice, pre svega Engleza.

- On je takođe imao podršku večitog šerifa u Evropi, a to su NATO snage. Sa tim vetrom u leđa on je napravio više skandala, uključujući i ovaj brutalni napad na Srbe na severu Kosmeta. Ono što je dobro je to što je Srbija apsolutno spremna na svaku vrstu odgovra, a uostalom, predsendik Vučić je u sasvim dobroj komunikaciji sa međunarpdnoj zajednici i stavio do znanja da ni oni čak ne mogu da obuzdaju Kurtija i ekstremiste na Kosovu, ali da je Srbija spremna da to sama uradi - navodi on.

Darko Zlojutro, novinar, rekao je da je više puta bio na Kosmetu i da je srpski narod koji opstaje na svojim ognjištima herojski narod.

- Razumem svaku reč koju su oni izgovorili na sastanku sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem. Saglasan sam i sa ministrom Vulinom koji je rekao da je predsednik položio ispit na sastanku u Raški - kaže on.

Ukazao je na to da je država Srbija sposobna da zaštiti svoj narod gde god se on nalazio.

- Pokazali smo da smo spremni da reagujemo i mudru politiku da ne želimo sukobe već da želimo da dijalogom rešimo stvar - rekao je Zlojutro.