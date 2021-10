Vučić objavio SNIMAK i poručio: Suština politike SNS - da Srbija bude NEZAVISNA i slobodna zemlja (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video-snimak na svom Instagram nalogu i poručio da je suština stranke koju vodi da Srbija bude slobodna i nezavisna zemlja.

- Ja mislim da je to odgovornost, da je to ozbiljnost - istakao je predsednik.

– Suština politike Srpska napredna stranka, stranke koju vodim, je da Srbija bude nezavisna i slobodna zemlja, u kojoj neće stranci da odlučuju. Da, mi se nalazimo na evropskom putu, ali odluke donosimo mi, a ne bilo ko drugi. Ni iz Evrope, ni iz Amerike, ni iz Rusije, ni iz bilo koje druge zemlje – napisao je Vučić i dodao:

– Ja mislim da je to odgovornost, da je to ozbiljnost, da je to posvećenost i da takav hrabar pristup stavlja Srbiju na listu, ne samo slobodarskih i slobodnih, već i zemalja koje imaju poštovanje.

