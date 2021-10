OBELEŽAVANJE DANA BIA! BEZBEDNOSNE STRUKTURE DOŠLE DO SAZNANJA - Vučić otkrio: Pripremane su još dve opasne akcije na KiM!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je na obeležavanju Dana Bezbednosno-informativne agencije, povodom 19 godina od njenog osnivanja.

Vučić je rekao da pre svega da ukaže na nekoliko važnih činjenica.

- BIA je stub odbrane protiv terorizma, inostranih službi, BIA je ta služba koja vam daje sigurnost, nezavisnost, samostalnost, bez njenog uspešnog rada ničega ne bi bilo - rekao je Vučić.

Dodao je da ono što smo danas mogli da vidimo jeste koliko je BIA napredovala u proteklim godinama.

- Uradili smo čak celu ovu zgradu, sve obnovili što je bilo srušeno, prošli ste tunelima koji su bili zatrpani i urušeni 1999. godine. To su danas novi tuneli. Sve zgrade su povezane - rekao je Vučić i dodao:

Ono što je sve važni, od te opreme za koju je potreban novac, su ljudi. Divni ljudi u BIA koji su svoj život posvetili državnoj bezebdnosti, borbi protiv terorizma, višim i nacionalnim državnim interesa. Oni moraju da rade 24 sata, svih 7 dana u nedelji.

- Ja znam da ljudi u bezbeodnostnoj agenciji tačno znaju šta od njih zavisi, a zavisi jedna normalna, sigurna i stabilna zemlja. To je jedina služba u zemlji koja ne trči da se svojim znanjem i rezultatima javno pohvali. Želim posebno da se zahvalim na svemu onome što su pripadnici BIA rizikovali u poslednjih nekoliko akcija - rekao je Vučić.

Kako kaže, neki ljudi su rizikovali i svoje živote i dodaje da je pitanje kako i na koji način bi se neki odnosili prema njihovim porodicama, ali su se znali da ono za šta se bore, a to je bezbednost građana, da mora da bude njihov prioritet.

- I strane službe kada deluju, one deluju u prikupljanju obaveštenja i podataka, kako i na koji način bi mogla da bude ugrožena ekonomska budućnost i na tome vam hvala, to je jedan od razloga što imamo sve uspešniju ekonomiju - rekao je Vučić i dodao:

Hvala i što čuvate našte tradicionalne vrednosti, što razumete kroz šta je sve Srbija morala da prođe.

- Uvek ćete biti na udaru, onoliko koliko bude samostalna Srbija. Ne očekujte veću popularnost, očekuje vas samo još više posla. Uveren sam da ćete odraditi taj posao koji je značajan - rekao je Vučić i dodao:

- Naš posao je da imate još veće kapacitet, da nađete ljude koji su verni Srbiji i koji će da nastave tamo gde ste vi stali. Molim vas da se oslonite na mlade ljude, na mlade kadrove, mnogo sam ih video danas i posebno sam srećan što sam video da su ljudi mnogo zadovoljni jer smo posle 20 godina obnovili skoro sve i napravili da BIA bude najsnažnija u svojoj istorij.

- Čestitam na rezultatima, čestitam na hrabrosti, čestitam vam praznik i želim vam da imate manje posle u budućnosti, iako znam da to nije istina - rekao je Vučić.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara o premeštaju Slobodan Milenkovića, koji je radio na slučaju "Jovanjica" u odeljenje za ratne zločine, rekao kako za to ne zna, kao i da ga je upoznao kada su ga predložili Dijana Hrkalović i Nebojša Stefanović.

- Kada već slušate nemoguće laži nedeljama, ja nemam pojma da li je premešten ili nije. To nije moj posao. Tog čoveka sam upozano kada su ga predložili Dijana Hrkaović i Nebojša Stefanović. Nije mi jasno šta radi, ali mi je jasno ono što vi radite svakoga dana da bi neki želeli da kadriraju po MUP-u i BIA, toga ne sme da bude, ni u policiji ni u BIA - rekao je Vučić i dodao:

- Što se tiče Jovanjice, sudija će na osnovu zakonskih normi doneti presudu. Tu ljudi su neki već bili u zatvoru. Dve godine slušam laži. I tog dana kada me je pozvao Stefanović, kada me je obavestio, ja sam rekao: "Hapsite", ali neću da dozvolim da opstanu laži umešasnoti moje porodice. Srećom, pravosnažnom presudom je dokazano da ste govorili laži o mojoj porodici. I gospodin Milenković je govori da to nema veze sa nama, pa što bi mu se neko svetio? Zbog čega, nisam baš siguran da razumem sve.

- Nemojte da se ljutite, ali neće odlučivati ni partija na vlasti, ni opozicija, ali ni mediji u Srbiji ko će šta da radi u BIA - rekao je Vučić.

Odgovarajući na sledeće pitanje, o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao kako nikada neće moći da kaže da je divno što je Srećko Sofronijević ranjen.

- Meni je bilo dovoljno da kažem ljudima: "Pročitajte svoja saopštenja", rekao sam da želimo najbolje odnose sa Velikom Britanijom, što je tačno. Mnogo su nam pomogli oko nabavke astrazenika vakcina, oko Moravskog koridora, i uvek ću želeti da imamo najbolje odnose sa Velikom Britanijom, jer su velika sila, ali pročitajte to saopštenje Prištine. Na to ništa drugo ne možete da kažete osim: "Nemojte da nam vređate inteligenciju". Možda je ova moja rečenica preterana, ali sam rekao istinu. Da 8 puta upadate sa oružanjem, da ostavimo po strani što nemate pravo da upadate na sever, znate šta smo dogovarali u Briselu, nemojte to da radite. Očekujete da kažemo: "Baš je divno što ste upucali Srećka Sofronijevića", ja to ne mogu i neću da kažem. Šta bi bilo da je Sofornijević poginuo? Rekli bi: "Divan akacija, ali malo se otelo kontroli" - rekao je Vučić.

- Treba da razgovaram sa Britanskim zvaničnicima i jedva čekam, želim dobru saradnju, ali ljudi, kome je u interesu da ide sa puškama? Zbog čokoladice za koje ćete da kažete da nije plaćena carina? Da, mi znamo da su se oni dogovarali. Trebalo je juče i danas da se sprovede slična akcija u Gnjilanju i Uroševcu, da bi se dokazalo da je reč o akciji za borbu protiv korupcije - rekao je Vučić i dodao:

- Naravno, kada smo ih provalili, poveli su istragu odakle to Vučić zna. I sada je to najveći problem u Prištini kako su naše bezbednosne strukture to znale. To je posao naših bezbednosnih struktura.

'Za nekoliko dana primam BUSTER DOZU!' Premijera Ana Brnabić je jutros primila treću dozu, a predsednik Vučić je rekao kako vakcina Moderna stiže u novembru, a onda i sa ponosam sve obavestio da naša fabrika vakcina napreduje. - Moderna stiže u novembru, ali ono što je za vas važno, mi ćemo imati dozvolu za upotebu svih ruskih vakcina. Milion i po komada imamo u ovom trenutku. Ranije nismo uvek dobijali komponentu dva, posle 3 nedelje ljudi za rusku vakcinu mogu da dobiju i da znaju, sa ponosom vas obaveštavam da naša farbika vakcina napredujue i sada radimo na širenju kapaciteta u proizvodnu vakcine - rekao je Vučić. - Ana me je obavestila da se danas fakcinisala Fajzerom, ja ću kinesku, kao što sam uzeo i prve dve. Ne znam tačno koji dan, ali ću za nekoliko dana primiti treću dozu vakcine i pozivam sve ljude da prime treću dozu.

Predsednik Vučić se pri dolasku u zgradu BIA, najpre sastao sa direktorom agencije Bratislavom Gašićem položio je venac nastradalim pripadnicima BIA.

Podsetimo, Vučić je danas prvo posettio rekonstruisanu zgradu Zemunske gimnazije, a otići će i na obeležavanje Dana oslobođenja Jagodine.

Radnu nedelju će, kako je najavio na Instagramu, završiti večerom s potencijalnim investitorom.

