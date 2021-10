VUČIĆ POSTAO POČASNI GRAĐANIN JAGODINE: Nagrada nije izraz snage i moći, već moje PONIZNOSTI PREMA GRAĐANIMA (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj sednici Skupštine grada Jagodine, koja je održana povodom Dana oslobođenja grada.

Veliki broj građana se okupio da dočeka predsednika Aleksandra Vučića u Jagodini, gde će predsedniku Vučiću biti dodeljeno zvanje Počasnog građanina grada Jagodine.

Predsednik se zahvalio na, kako kaže, veličanstvenom priznanju.

- Želeo bih da u nekoliko reči samo kažem, uz veliku zahvalnsot gospodinu Markoviću na lepim rečima. Jedino bih se našalio jeste da Ivica Dačić može da zameni fotelju, ali ne i da ostane bez nje - rekao je Vučić i dodao:

- Naš posao mora da bude nastavak ulaganja u Beograd, sever Srbije, ali pre svega u centralnu Srbiju i nije slučaj što smo najviše farbika otvorili u centralnoj Srbiji.

- Uskoro ćemo imati problem sa nedostatkom radne snaage, to će nam biti dodatni problem, pa ćemo mrati da se snalazim i iz regiona i iz ostalih delova sveta. Šta se dogodilo u Jagodini? Dolazili su investitori koji su želeli da zaposle radnike, ali ne i da daju dovoljno veliku platu - rekao je Vučić.

Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma se najpre zahvalio investitorima, posebno domaćim intestitorima.

- Kada je u pitanju vkacinacija, tu ne možemo mnogo da se pohvalimo. Oko 50 odsto je ljudi vakcinisano u Jagodini. Naš apel je da se što veći broj ljudi vakcinisao, kako bi spasili svoje porodice, ljude s kojima rade i sebe. Juče je u selu odakle sam ja umrlo četvoro ljudi od korone - rekao je Palma i dodao:

- Kada su u pitanju putovanja, u Egiptu smo bili u martu, sve uz saglasnost predsednika Vučića. Vodili smo lekare i imali smo sastanke. U Paraliju smo vodili 600 lekara u junu mesecu iz 25 gradova u Srbiji, a 992 poljoprivredna izvođača iz 35 gradova u Srbiji, uz pomoć donatora.

Rekao je da sada u Egipat vode 144 lekara iz 18 KC iz cele Srbije i dodao da su ti lekari radili u kovid ambulantama i spasili mnogo života.

- Gospodine predsedniče od 2004 do 2021 iz Jagodine je putovalo 70 hiljada građana u neku državu, najviše je bilo poljoprivednika. Kada sam ih vodio u Nemačku, Austriju, rekli su da Srbija ima najbolju zemlju - kaže Palma.

Kako kaže, kada je u pitanju sport, nikada sportisti nisu imali takvu privilegiju, kao danas. Dodaje da svako od sportista zna šta će dobiti ako dobije zlatnu, srebrnu ili bronzanu medalju.

- Sledećeg dana, nije prijem kao kod onih nekada da se slikaju sa funkcionerima, nego im se uruči novčana nagrada i to sve zahvljaujući predsedniku Srbije - dodao je Palma.

Palma je zatim objasnio zbog čega je grad Jagodina doneo odluku da Vučić ponese najveće priznanje koje dodeljuje naš grad. Objasnio je da su pratili sve što predsednik radi, kao i da danas Jagodina uručuje 51 nagradu zasluženim pojedincima, organizacijama po 50 hiljada dinara i to priznanje posebno deci koja su zabeležila visoke rezultate na takmičenjima.

- U Srbiji je bilo 28 odsto nezaposlenih pre nego što je došao Aleksandar Vučić, danas je to 20 odsto. Tokom privatizacija Đilasa i Jeremića ostalo je 520 hiljada radnika bez posla. Samo iz Jagodine 15 hiljada ljudi je ostalo bez posla - kaže Palma i dodaje:

- Šta je još urađeno? Penzije skaču! Nikada veće penzije nisu bile u Srbiji, kao poslednjih godina. I nekoliko puta su penzioneri dobijali evre, to nikada nije bilo! Nikada.

Predsednik se ranije zahvalio građanima koji su ga sačekali.

- Idem da primim nagradu i priznanja, došao sam danas da kažem da nagradu koju dobijam od Jagodine, nije izraz snage i moći, nego izraz moje poniznosti prema građanima Pomoravskom okrugu - rekao je Vučić i dodao:

- Rekao sam nekoliko stvari koje moramo da uradimo, a koje su važne. Kao država smo u fabrike koje u otvorene uložili 23 miliona evra.

Vučić je rekao da su davali novac za različite potrebe ljudi u Jagodini.

- Ono što je važno, do kraja godine, imaćete skener ovde u Jagodini. Ne morate da idete u Beograd ili u Kragujevac, potpuno novih 36 miliona dinara dolazi u januaru. Biće početkom decembra ovde u vašoj bolnici i da dogovorimo da izvršimo kompletnu rekonstrukciju bolnice u Jagodini - rekao je Vučić.

Dodaje da će u industrijskoj zoni uraditio prečišćavanje otpadnih voda i rekao da je to 20,5 miliona evra koje će država da uloži.

- Ono što je važno, Dragane, moramo da popravimo ove ulice u gradu i po selima - rekao je Vučić.

Kako kaže, plata je niska u Jagodini, ona je svega 450 evra prosečno. 449 evra je prosečna plata, to je zaista mnogo niža od republičkog proseka.

- Uskoro ćemo da imamo brzu prugu do Niša, što će da osnaži doatno ceo Pomoravski okrug i verujem da će to da uzrokuje dolazak investitora u vaš grad i ceo Pomorvaski orkug. Ako ima još nešto, što možemo da pomognemo, što je važno za narod da oseti boljitak, mi ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je danas obišao srednju školu u koju je on išao i završio pre mnogo godina, a koja je danas renovirana i u koju je uloženo mnogo novca.

- Kada vidite šta sve može da se dogodi, retko ste u prilcii da neko uloži. Mi smo spremni da uložimo. Uveren sam da ćemo zajednički supeti da uradimo mnogo toga i napravimo još lepše lice Pomoravja i Jagodine. Hvala vam najlepše!

Mi čemo raditi na tome da dovedemo jednog velikog Nemačkog ili Japanskog investitora, to će biti značajno i nešto što će ostajati decenijama i vekovima - rekao je Vučić.

Najavio je nova važna ulaganja.

- Mi čemo uložiti 68, miliona dinara, ono što je strateško pitanje, a to je vodosnabdevanje. Reč je o velikom novcu. Uložićemo 20,5 miliona evra za izgrađnju novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Na to ćemo da dopaltimo i nešto u šta je Jagodina uložila, to je posao države da na svoj način pokrije. Ono što znam da će ljude u Jagodini da obraduje, dolazi početkom demcembra, skener - rekao je Vučić i dodao:

Dogovorili smo da značajno ubzramo asfaltiranje ulica u samoj Jagodini, ali i da još nekoliko sela dobije nove puteve. To može da izgleda kao pista i to ćete da vidite u narednim nedeljama i mesecima.

Istakao je značaj priznanja koje je dobio od Grada Jagodina.

- Za mene je veoma važno što sam dobio ovo priznanje, ne zato što imam neku nagradu i prizanje više, za mene je ovo mera koja ne govori o uspehu koji smo napravili, a nismo malo uradili kada objekitvno pogledate stvari. Ovo mi je još jedan pokazatelj poniznosti koju moram da pokažem prema vama, prema građanima, zato što postoje ljudi koji gledaju rezultate, a ne samo da imate negativan odnos. To znači da ćemo morati još mnogo toga da uradimo ovde u Pomoravlju i čitavoj centralnoj Srbiji - kaže predsednik.

Završiću ne pričom o Jagodini i našim političkim rezultatima, završiću uz nešto što je meni važno, želim da se obratim ovoj deci ovde, dobrim đacima. Ja sam kao mladić dobio stipendiju, nikoga nisam poznaavao. Sa 19,5 godina postao sam stipendista i dobio sam tada prvi put prosečnu platu u Srbiji. To je za mene bila ogromna odgovornost, dobio sam državni novac kao nagradu za nešto, a to nešto je bilo samo rad na sopstvenom obrazovanju.

Vi, deco, dobijate nagradu jer ste izuzetni, vredni, marljivi... Ma koliko malo godina da imate, nemate pravo na neodogovrnsot. Sanjajte velike snove, tako ćete moći da menjate sebe, Jagodinu i Srbiju. Zahvalan sam ljudima u Jagodini koji su razmišljali o vama koji dolazite. Ništa vam neće pomoći, osim rada! Samo rad, rad, rad.

Deca moraju da nauče sve o radu i već od 12. godine moraju da rade. Da imaju 6 časova u školi! Prionite na posao, učite jezike, radite, napredujte i menjajte Srbiju - nastavio je Vučić.

Autor: