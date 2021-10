'MARINIKA, HOĆEŠ I DA ZAPEVAŠ SA TOMPSONOM?!' Tepićeva poručila Jovanovu da je 'idiot', ali ju je on kulturno dokusurio (FOTO)

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov dokosurio je danas na Tviteru Đilasovu portparolku Mariniku Tepić.

Milenko Jovanov, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, prokomentarisao je danas izjave i posetu potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić u Cavtatu, u Hrvatskoj.

Jovanov je poručio da to što je Tepićeva pričala u Cavtatu nije ništa drugo do “prizivanje građanskog rata u Srbiji”.

– Marinika Tepić u Cavtatu priziva građanski rat u Srbiji. Još da pozove hrvatske bojovnike da joj pomognu da u tom ratu pobedi i dovedu je na vlast i prešla igricu – oglasio se Jovanov na svom Tviter profilu.

Дакле, @MarinikaTepic у Цавтату призива грађански рат у Србији.



Још да позове хрватске бојовнике да јој помогну да у том рату победи и доведу је на власт и прешла игрицу. — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 17. октобар 2021.

Nedugo potom, Tepićeva je Jovanovu u komentaru poručila da je idiot, ali joj potpredsednik Glavnog odbora SNS nije ostao dužan:

- OK, ali to i dalje ne menja činjenicu da si u Cavtatu Flag of Croatia ponavljala svoje dodole o građanskom ratu u Srbiji. Nego, hoćeš da zapevaš sa Tompsonom, "Stići će vas naša ruka i u Srbiji"? - zapitao je Jovanov.