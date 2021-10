CEO DAN NIJE HTEO DA IZAĐE: Kurti se nakon fijaska na izborima ZAKLJUČAO U KANCELARIJU, drma mu se PREMIJERSKA FOTELJA!

Srpska lista je, uprkos provokacijama, na izborima u Severnoj Mitrovici ostvarila istorijsku i najubedljiviju pobedu ikada sa osvojenih 10.776 glasova.

Urednik portala Kosovo online Miloš Garić istakao je da su ovi izbori od izuzetne važnosti.

"Ključni su u ovom momentu da se dokaže na delu snaga, jedinstvo i odlučnost srpskog naroda na KiM, da je rešen da brani svoja prava i budućnost, kao i da ostane u najčvrđim vezama sa Beogradom i svojom državom i da će još odlučnije nastaviti u sledećem periodu", poručio je Garić.

Prema njemu, izbori su pokazali i to da je Aljbin Kurti doživeo fijasko.

"Taj njegov pokušaj da uplaši Srbe sa izvođenjem policije u poslednjih 10, 15 dana, sa pucnjavom na Severu i pokušajem da se Srbi dodatno zaplaše, Srbi ne samo da se nisu uplašili, nego nisu ni prevareni. Pokušao je da ih dovede u situaciju da se kolebaju, da preko pritiska na Srpsku listu pokušaju da svoj glas daju nekim ljudima koji su bliži Prištini i njihovim interesima. Ništa od toga se nije dogodilo i kao bumerang se vratilo direktno u glavu Aljbina Kurtija", primetio je on.

Garić je dodao da su i albanski glasači pokazali da se ne slažu sa njegovom politikom i rešenjima.

"On je žestoko kažnjen, ostao je juče zaključan u svojoj kancelariji u prostorijama stranke. Nije se ni oglasio, za razliku od lidera ostalih albanskih partija koji su proglasili rezultate i demonstrirali da su promenili stvari, te da se Samoopredenjenje nalazi u ozbiljnom političkom škripcu", ocenio je gost Kurir televizije.

On je dodao da se Kurti nameračio da uzme Prištinu, Prizren, Podujevo, Kosovo polje, što će se znati posle drugog kruga

"Do tada će biti uzavrelo u Prištini i na prostoru celog KiM jer politička nestabilnost izuzetno velika", zaključio je on i dodao da se vlast u Prištini i Kurti nalaze u procepu.

"On je jako uzdrman posle ovih rezultata, on bi trebalo da napravi korak u smeru ZSO, što se smatra potpunom izdajom na Kosovu, kada bi pristao njegova vlast na Kosovu bi se završila vrlo brzo i to neslavno", naveo je Garić.



Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za KiM podsetio je da je narodu najvažnije formiranje Zajednice srpske opštine.

"Ključna stvar je da je Srpska lista kao temeljni stub političke platforme postavila formiranje ZSO i dala je rok. Jasno su rekli da mora da se formira do kraja godine, ili se postavlja pitanje njihovog daljeg učešća u privremenim institucijama samouprave, ne računajući vlast na lokalnom nivou", dodao je Drecun.