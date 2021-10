Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisutvovao je u Aleksincu svečanom otvaranju ogranka fabrike „Magna Seating d.o.o. Odžaci".

- Gradska kompanija, a Rusi su nam domaćini - komentarisao je predsednik Vučić obilazeći fabriku.

Poslednji put kad smo bili u Odžacima pričali smo da otvorimo 800 mesta u Srbiji, a sada kada pogledate to imamo ovde. Za nas su važne opštine Aleksinac i Odžaci, posebno Odžaci, jer nisu na putu, zato je bitno da se zapošljava dosta ljudi. Aleksinac nema opštinskih problema, a do kraja godine ćemo da vidimo za bolnicu, verujem da će da bude dobro

Kako je predsednik dodao, važno je da dosta ljudi koji su iz Aleksinca i okolnih sela rade u tom mestu, i fabrikama koje se nalaze u njemu.

- Aleksinac je 2012, godine imao manje plate, a sada ima više, to je povećanje od 50 procenata. To jeste manje od srpskog proseka, to rade Novi Sad i Beograd, ali oni su veći gradovi - naveo je Vučić.

Vučić je tokom obilaska pozdravio radnike i raspitivao se o mehanizmima i načinu rada zaposlenih.

- Možete da stojite po ceo dan? - pitao je predsednik jednog od zaposlenih, nakon čega im je poželeo srećan rad i pozdravio porodice radnika.

Predsednik se potom u razgovoru sa jednim od radnika uverio u kvalitet proizvoda.

Sve što se dešava u svetu sa čipovima, usporava procese, i dok se to ne reši, taj lanac isporuke, i razni problemi, dok se sve to ne reši, kriza će biti još godinu dana oko nabavke autobomila, i to je problem za sve ove fabrike - rekao je Vučić, pa dodao da nije lako, ali se nada da će kroz godinu dana sve da se stabilizuje.

Vučić je potom porazgovarao sa ženama koje rade u fabrici, pohvalivši njihov rad, ističući da je njima zasigurno teže nego muškarcima koji rade u fabrici.

Predsednik je potom govorio i o vakcinaciji, kao i problemu sa građanima koji ne žele da se vakcinišu.

- Ljudi, u predsedništvu se nisu svi vakcinisali, i kada pitam te ljude zašto nisu, dobijam neka nebulozna objašnjenja - komentarisao je Vučić tokom šetnje.

Predsednik se potom dotakao i primanja treće doze vakcine, navodeći da će u narednih par dana, kada bude imao vremena primiti buster dozu.

Predsednik se potom raspitivao koliko je u fabrici zaposleno žena, a koliko muškaraca, i saznao da je čak 70 odsto zaposlenih ženskog pola.

Nakon obilaska, Vučić se obratio čelnicima fabrike i zapslenima.

- Svi naši dragi prijatelji, želim da kažem veliko hvala pre svega, vama, poštovani radnici što na najbolji mogući način učestvujete u privlačenju stranih investicija - rekao je Vučić.

On je dodao da je važno to što Srbija ima vredne i radne ljude.

- Vi vidite da su ti ljudi vredni, i zato će ljudi na drugim mestima da otvaraju fabrike. Na vas ambasadore Kanade apelujem da utičete na ljude - nastavljao je Vučić.

Kako je istakao, on je prvi put 2012. godine došao u Aleksinac, dodajući da je ponosan na činjenicu da za mesta u koja nije lako dovesti investitiore, Srbija uspeva.

Ranije nije bilo puno zaposlenih, sada je taj broj mnogo veći. U međuvremenu je zaposleno mnogo više, danas na primer Magna zapošljava 2.600 ljudi, ranije je to bilo samo 800. I sada te familije žive, zahvaljujući vama, kanadskim, nemačkim i ruskim prijateljima koji rade u Srbiji - dodao je Vučić.

Najavio je renoviranja bolnice u Aleksincu, ali i sanacije kanalizacijije, dodajući da će se na svemu tome raditi, a da je za svako ulaganje potreblo desetine miliona evra.

- U Aleksincu je prosečna plata bila oko 200 evra, a danas je preko 400. Moraćemo i ovde, ali i na drugim mestima da podižemo životni standard. Uveren sam da će ljudi biti zadovoljni - istakao je Vučić i još jednom se zahvalio svima koji su prisutni, ističući da je oduševljen dobrom energijom, motivisanosti kao i osmesima na licima zaposlenih.