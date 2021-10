'OSTVARILI SMO NAPREDAK' Dačić za Pink o dijalogu sa opozicijom (VIDEO)

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenio je jutros da su uglavnom svi zadovoljni dokumentom koji je dogovoren na prvom koloseku dijaloga vlasti i opozicije.

Članovi Radne grupe za međustranacki dijalog bez stranaca završili su raspravu o poboljšanju izbornih uslova, a potpisivanje dokumenta očekuje se sledece sedmice.

Načelni dogovor se tiče izbornog zakonodavstva, izbornog procesa kada je reč o podnošenju lista, prikupljanja potpisa, kontrole birackog spiska i samog dana glasanja, rezultata izbora i njihovog saopštavanja, kao i zastupljenosti u medijima i finansiranja kampanje.

Dačić je rekao da je završen najveći deo posla i da ostaje još onaj formalni deo.

- Pošto je to bio predlog stranaka, one žele da svi to potpišemo, pre svega u interesu stvaranja jedne slike u javnosti koja je realna. Ostvarili smo napredak u ovim mesecima, mnogo puta smo razgovarali, na tim sednicama radne grupe bili smo veoma konkretni, razgovarali o svakoj zamerci, vlast je izrazila veliku fleksibilnot. I predsednik Vučić je više puta učestvovao i na kraju smo došli do dokumenta koji će biti predstavljen sledeće nedelje, tako da ne bih govorio o pojedinostima, ali je to dokument sa kojim su uglavnom svi zadovoljni - naveo je Dačić.

Prema njegovim recima, u tom dijalogu učestvuje sedam najvećih stranaka i koalicija koje su učestvovale ili nisu na prošlim izborima, a po nekim istraživanjima javnog mnjenja spadaju u veće opozicione stranke.

- Bez obzira što je osvanula vest da smo dogovorili 3. april, ta stvar je stajala u tim papirima od samog pocetka, juče je samo ponovljeno to i ponovljeni rokovi, to su ustavni rokovi, 45 dana pre održavanja se raspisuju parlamentarni i lokalni - precizirao je on.

Ponovio je da je sve definisano i prihvaceno šta je predloženo od strane opozicije.