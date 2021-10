DNO DNA: Poslanici i analitičari osuđuju najnoviju aferu Jeremićevog pulena Borislava Novakovića

Nadležni organi moraju da istetaraju sve do kraja! Bora Solunac da konačno počne da ogovara za svoje postupke ! Za devet godina primio oko 8,2 miliona dinara, bez dana na poslu.

Borislav Novaković, pulen šefa Narodne stranke Vuka Jeremića I njegov potpredsednik ni da bekne od kada je objavljeno da devet godina radi u Upravi za građevinsko zemljište grada Novog Sada, a da se ni jedan jedini dan nije pojavio na poslu!

Analitičari ali i poslanici slažu se u oceni da su Novakoviću s sjedne strane puna usta kritika i napada ali samo kada je u pitanju vlast, dok s druge ima potpuno drugačije aršine kada je reč o svojim postupcima. Novaković je juče na pitanja koja mu po svoj prilici ne odgovaraju izbegao odgovore i brže bolje prekinuo konferenciju.

Podsetimo, Novaković u Upravi za građevisnko zemljište radi u informativnoj službi, popularno piaru, a prostom računicom za ovih devet godina samo na ime plata islaćeno mu je ukupno 8.235.348,45 dinara.

Organizovao čekiranje, a na račun mu leglo 105 plata



Ništa tu ne bi bilo čudno, ali je istaknuti član stranke Vuka Jeremića taj novac uzeo za nerad. Naime, on se na svom radnom mestu nije pojavio još od 2012, godinama ga niko nije video na poslu, ali ga je neko za to vreme neko uredno “čekirao”. Tako je primio 105 plata u iznosu od 78.431,89 dinara. Oprobani šablon Bore “Solunca” – vara narod, a neko ga pokriva Izgleda da najnovija afera u koju je umešan Novaković podseća na aferu iz decembra 2001. godine, u kojoj je Jeremićev čovek odigrao ključnu ulogu po kojoj je dobio i nadimak “Solunac.” Tada je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održano je glasanje o Zakonu o radu. Međutim, građani umesto da dobiju novine važne za njihov život, dobili su skandal i sve zbog toga što je Novaković odlučio da u isto vreme bude u Grčkoj i u Narodnoj skupštini – odnosno da se neko očita karticu umesto njega. Sve na mufte

Orlić: Ništa me ne čudi, jer narodu nude samo da nas vrate u prošlost

Poslanik SNS Vladimir Orlić kaže da “ti veliki lideri iz Đilasovog i Jeremićevog bivšeg režima sve u životu rade na način kako su radili dok su bili na vlasti:

– Novaković koji je nekada “glasao” iz Soluna, sad godinama i na posao svaki dan “ide” iz Soluna, izgleda. Zato i ne čudi što gazde ove ekipe danas narodu nude jedino – da nas vrate u prošlost. Bolje od toga oni ne znaju ništa.

Marković: Nikakav odnos prema državi, random mestu

I Narodni poslanik Aleksandar Marković ističe da ga nimalo ne iznenađuju navodi o Novakoviću, i dodaje da je reč o čoveku koji iza sebe ima pozamašan broj afera: – Od čuvenog glasanja iz Soluna, po čemu je dobio i nadimak Bora Solunac, do raznih finansijskih malverzacija dok je obavljao funkcije u novosadskoj gradskoj vlasti. S druge strane, ovo nam govori i o tome kakav odnos imaju bivši dosovci prema radnom mestu, državnoj upravi, ali i građanima. Ako se ispostavi da su ovi navodi tačni, a ubeđen sam da jesu, treba hitno da pokrenuti postupke protiv Novakovića. Pokrenuti istragu

Gojković: Novakoviću žalosno i licemerno, pa čak i od tebe kao čoveku afera

Žika Gojković iz Poks ističe da je prosto neverovatno da čovek prima platu 9 godina, koju plaćaju svi poreski obveznici, a da u tom periodu se ni jednom nije pojavio na poslu.

– Ipak, ne sumnjam u takvu informaciju, jer se radi o čoveku za čije ime se vezuju mnoge afere. U isto vreme, on je visoki funkcioner stranke Vuka Jeremića, koja se zalaže za revanšizam prema svima, koji su se ogrešili o državne finansije. Eto mu prilike da sa tim istim revanšizmom krene od svojih ljudi. Takođe, ovo ne bi moglo da traje toliko dugo, da ga neko iz verovatno starih veza iz gradske uprave nije pokrivao. U svakom slučaju žalosno i licemerno, kako za njega, tako i za stranku koju predstavlja – naglasio je Gojković.

Sve se mora isterati na čistac



Za analitičara Branka Raduna Novaković bi morao da objasni zašto se ne istraži ceo slučaj i donese odgovarajuće disciplinske mere.

– Ceo slučaj mora da se razjasni do kraja i da nadležni organi postupe u skladu sa propisima – kaže on.

Pet vezanih dana bez opravdanja, automatski otkaz



I Predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović izjavio je da po zakonu radnik koji izostaje s posla u periodu od pet vezanih radnih dana, za koje nema validno opravdanje, automatski dobija otkaz. – Ako zaposleni nema opravdanje za nepojavljivanje na poslu više od pet dana, on automatski ostaje bez posla. A kako je moguće da neko za pet dana nepojavljivanja dobije otkaz, a neko za devet godina ne, to mi zaista nije jasno. Očito je neki dogovor u pitanju, neko ima korist od toga, ali je gradska uprava ta koja mora da objasni šta je posredi i kako je ovo moguće. On sam sebe s posla isterati sigurno neće – rekao je Dobrašinović za list Kurir povodom ovog skandaloznog slučaja.

ŠTA KAŽE ZAKON O RADU

Uslov za otkaz ispunio još 2012. godine

Zakon o radu Prema Zakonu o radu poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje i to ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi; Novaković je ovaj uslov ispunio još 2012. godine kada je zaposlen i nikada se nije pojavio na poslu. Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze, i to ako nesavesno ili nemarno izvršava radne obaveze ili ako učini drugu povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. I ovde se Novaković istakao ispunjavajući oba uslova, ali opet, ostade zaposlen. Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to ako neopravdano odbije da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca u skladu sa zakonom i ako ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad. Nije potrebno dalje naglašavati šta je sve Novaković prekršio iz Zakona o radu, ali to nije sprečilo one koji su mu omogućili ovu prevaru, a njega samog, da nastave sa otimanjem para od građana Srbije.

O OVOME BORA NOVAKOVIĆ NE RAMIŠLJA

Za Novakovićev nerad moglo se isplatiti 77 dečjih dodataka I čak 280 prosečnih penzija.

Za pare koje je Novaković prevarom oteo od naroda moglo se isplatiti 77 dečjih dodataka. Naravno, ako uzmemo u obzir i dosta niži dečji dodatak koji je dodeljivan u vreme vlasti Novakovićevih partijskih drugova, broj isplata bi bio mnogo veći. Za njega to nije važno, on je svoju platu uzeo, za tuđu decu i roditelje nije mnogo mario. Prosečna penzija u Srbiji u junu 2021. godine iznosila je 29.374 dinara. Za više od 8 miliona dinara, koliko je Novaković uzeo iz budžeta, moglo je da bude isplaćeno više od 280 penzija. Na to treba dodati i činjenicu da su penzije znatno povećane u odnosu na one iz 2012. godine, kao i to da su konstantno rasle. Borina primanja, po svemu sudeći, nisu se menjala, a ni njegovi randi zadaci – on na posao svakako nije išao. Novakvić nije dolazio na posao čitavh devet godina, ali je uredno uzimao svojih 78.000 dinara svakog meseca i tako zaradio preko 8 miliona na grbači naroda, ne radeći apsolutno ništa.