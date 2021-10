ČELIČNO PRIJATELJSTVO! Vučić nakon sastanka sa šefom kineske diplomatije: Prijateljstvo Srbije i Kine iskreno, u pet godina utrostručena razmenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom kineske diplomatije Vangom Jiem, koji boravi u poseti Srbiji.

- Mi nemamo pitanja u sveri multilatelarnih odnosa. Naše prijateljstvo je iskreno, mi njega neretko nazivamo čeličnim - rekao je predsednik Vučić.

Hvala vam na podršci teriterijalnom integritetu, to činite baš kao što Srbija podržava integritet Kine - naveo je Vučić, potom se zahvalio na ogromnim investicijama u Srbiju.

On je dodao to, da Srbija podržava i mudre odluke Sin Đin Pinga, kao i to da je uvek uz njihove odluke.

Vučić se potom osvrnuo na činjenicu koja svedoči o prijateljstvu Srbije i Kine.

- U pet godina, mi smo utrostručili našu razmenu. To je korist za građane Srbije ali i za građane Kine - objašnjava Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na izgradnju pruge koja će Srbiju spojiti sa celom Zapadnom Evropom.

- Za koji dan krećemo u fizičku izgradnju pruge koja će nas spojiti sa celom Zapadnom Evropom - najavio je Vučić.

Vučić je potom dodao da ćemo za samo tri meseca moći da se vozimo prugom Beograd - Budimpešta.

- Za nas je 200 na sat, kao u Šangaju 400 na sat. Toliko znači - istakao je Vučić.