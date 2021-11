ORLIĆ O ĐILASU: Fabrike koje je Vučić otvorio - on bi da zatvori, tunele da zatrpa, bolnice da poruši!

Član Predsedništva SNS Vladimir Orlić odgovorio je na navode predsednika SSP Dragana Đilasa da iza "predsednika Srbije Aleksandra Vučića ništa ostati neće".

А како то тачно Ђилас замишља да "иза Вучића не остане ништа"? Фабрике које је Вучић отворио - он би да затвори? Тунеле - да затрпа? Аутопутеве - да забарикадира? Болнице - да поруши? Споменике - да минира?.. И да све то заврши, остаје "ситница": шта ће са - већинском Србијом? https://t.co/QLFoGmLTey — Др Владимир Орлић (@Vladimir_Orlic) 08. новембар 2021.

- A, kako to tačno Đilas zamišlja da "iza Vučića ne ostane ništa"? Fabrike koje je Vučić otvorio - on bi da zatvori? Tunele - da zatrpa? Autoputeve - da zabarikadira? Bolnice - da poruši? Spomenike - da minira?.. I da sve to završi, ostaje "sitnica": šta će sa - većinskom Srbijom? - pitao je Orlić na Tviteru.