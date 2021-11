'NJIHOV CILJ JE ETNIČKI ČIST KOSMET'! Marinković o perfidnoj agresiji Prištine: Srbija će na to imati snažan odgovor! (VIDEO)

Vladimir Marinković, narodni poslanik, rekao je za Pink da pokušaji zvanične Prištine da aplicira i postane član u UNESK-u nije ništa novo i da je to očekivano.

- Oni će ponovo i pokušati da apliciraju. Pomenuo bih sramno pismo Aljbina Kurtija koje je on uputio šefovima država u celom svetu u kom apeluje da se pomogne takozvanom Kosovu da zaštiti svoju kulturno-istorijsku baštinu koja je u stvari srpka - rekao je on.

Kako ističe, to je jedan deo propagande Prištine.

- Njihov glavni cilj je etnički čist Kosmet bez Srba. To je njihov najbitniji cilj koji više ni ne kriju, a to je da zauzmu sever Kosmeta, i da isteraju sve Srbe sa KiM. Oni su nekada crkve i manastire palili, proganjali sveštenike i narod. Sada je njihova strategija sasvim drugačija - navodi Marinković.

Upozorio je da je agresija Prištine sada perfidnija.

- Oni sada sve ono što je nasleđe srpske kulture žele da prikažu kao kosovsku baštinu. Svi smo mogli da vidimo da crkvu na Novom Brdu žele da prukažu kao katoličku crkvu. To nije samo plan kosovskih Albanaca već su tu umešani i drugi - ukazao je on i dodao:

- Srbija će na to imati snažan odgovor i nećemo dozvoliti da se naša kulturna, istorijska i religijska baština dovede u pitanje.

Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista 'Večernjih novosti', rekao je za Pink da je Prištini najlakše da ukradu srpke spomenike kulture i prikažu ih kao svoje.

- Oni tako pokušavaju da ukažu na svoju državnost. To se vrlo jasno vidi, a na nama je da se suptostavimo tome, kao što to radimo vrlo uspešno svaki dan na svim frontovima, i kao što ćemo to učiniti sledeće nedeljeu BiH kada se očekuje velika ofanziva na sastanku u Briselu 15. novembra - rek oje Vujičić.