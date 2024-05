ISPRAVKA, General Ratko Mladić nije gledao kako kreče njegov mural u Beogradu, LAŽNA VEST

Portal Pink.rs objavio je vest 12. novembra 2021. sa naslovom: RATKO JE GLEDAO KAKO GA KREČE: Darko Mladić otkrio kako je njegov otac reagovao kada je video uništen mural u Beogradu (FOTO), što je, posle analize, portal Raskrinkavanje.ba ocenio kao LAŽNA VEST.

Kako je pokazala analiza portala Raskrinkavanje.ba, tvrdnje iz originalnog naslova ocenjene su kao netačne jer se u njima sugerisalo da je Ratko Mladić gledao kako bacaju kantu boje na mural sa njegovim likom.

Prvobitni naslov je ispravljen.

Naime, sve je počelo kada je nevladina organizacija "Inicijativa mladih za ljudska prava" zakazala uklanjanje grafita posvećenog Mladiću, ali je policija taj skup zabranila. Međutim, pored aktivista koji su želeli da unište mural, tamo se pojavilo i dvadesetak aktivista koji su želeli da mural odbrane. Beogradska policija je u utorak kasno uveče saopštila da je ukupno privedeno šestoro ljudi zbog narušavanja javnog reda i mira.

Među uhapšenima su bile i aktivistkinje Aida Ćorović i Jelena Jaćimović zato što su jajima gađale mural, ali su puštene posle nekoliko sati. Grupa aktivista i građana okupila se potom u centru Beograda, na Trgu Nikole Pašića, na skupu podrške, odakle su se svi uputili na Vračar.

Dan kasnije na mural je bačena kofa puna kreča, a istog popodneva okupila se grupa mladića koja je očistila mural.



O situaciji koja se danima dešava u prestonici zbog jednog murala, govorio je i Darko Mladić, sin srpskog generala, koji je istakao da ga je otac zvao iz zatvora u Holandiji i pitao šta se to dešava u Beogradu.

- Baš jutros sam s njim razgovarao na tu temu. Pitao me je šta se to dešava. On od srpskih kanala tamo ima RTS, pa je video da se nešto zbiva zbog nekog grafita koji ima veze sa njim. Ja sam mu ispričao šta se sve dešava. Ali nije ništa komentarisao o tome - započeo je Darko.

Kako je rekao, očigledno da je reč o performansu grupe nevladinih organizacija i nekih minornih stranaka iz Srbije, koji je dirigovan sa strane, naručen da bi se neki strani ciljevi lakše realizovali.

- Meni se čini da je to jedan indukovan događaj. Ne bih isključio mogućnost da se ovakve aktivnosti finansiraju iz Sarajeva, od strane SDA, zato što im je potrebna eskalacija situacije i destabilizacija zbog svojih neuspešnih politika u BiH. Svakako je reč o nekome ko ima interese usmerene protiv Srbije i Republike Srpske, da bi nas prikazali kao fašiste, njih kao antifašiste. A prikazati Ratka kao fašistu je smešno, isto je kao da žrtve Holokausta predstavite tako - rekao je Darko.

O muralu je govorio i predsednik Aleksandar Vučić. On je rekao da ne razume one koji svom narodu pripisuju fašizam, uz primedbu da se najviše neistina o svojoj zemlji čuje upravo odavde.

- Kako neki ne mogu da prežive što radimo projekte, što će Srbija da ima struju za sebe, gas, nove puteve, pruge, novi Klinički centar u Beogradu… Danas Srbija otvara najmodernije fabrike, a ranije smo sve zatvarali - rekao je Vučić.

Ovim putem izvinjavamo se svim našim čitaocima na grešci, i unosimo ispravak vesti na datum 07. maj 2024. godine.