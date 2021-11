GO SNS BEOGRAD: Napadi na porodicu Vučić se nišu, sve sa ciljem da se oslabi Aleksandar Vučić

Gradski odbor Beograd Srpske napredne stranke najoštrije je osudio medijsku harangu i linč koji vode Đilasovi Multikom saradnici.

Oni su u saopštenju naveli da se napadi na porodicu Vučić samo nižu, a ako ne izmišljaju laži o bratu, kako kažu, onda napadaju decu predsednika Vučića.

- Psuju majku, vređaju, proklinju i priželjkuju zlo porodici Vučić. To je očigledno program Multikom stipendista i uposlenika i za to primaju novac, a sve sa ciljem da se oslabi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka - navode iz GO SNS Beograd.

Oni ističu da za Đilasovce oslabljen predsednik Vučić znači slaba Srbija, a da im je to očigledno glavni cilj.

- Na sreću građani Srbije znaju ko se bori za jaku, stabilnu i ekonomski oporavljenu Srbiju i zato iz izbora u izbore politika Aleksandra Vučića ubedljivo pobeđuje politiku laži, mržnje i provokacija koju Đilas i njegova Multikom stranka nude građanima - navode oni.

