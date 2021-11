Đurđev: Srpska liga podržava kandidaturu Aleksandra Vučića za predsednika Srbije

Srbija je u mandatu predsednika Vučića postigla značajne rezultate na polju regionalne i međunarodne politike, kao i ekonomske i socijalne politike i zato Srpska liga daje punu podršku njegovoj kandidaturi na predstojećim predsedničkim izborima – izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

Đurđev je danas ispred Centra za razvoj Šajkaške uručio Aleksandru Vučiću orden Vožd Đorđe Stratimirović u znak zahvalnosti za pomoć u prenošenju posmrtnih ostataka ovog srpskog velikana iz Beča u Sremske Karlovce.

Đurđev napominje da je to samo jedan od primera na koji način se Vučić bori za očuvanje srpskog identiteta Vojvodine.

- On je najzaslužniji što su Vojvodini vraćene njena istorijska zastava i grb, za to što Srbi i Mađari imaju najbolje odnose u istoriji, ali i za to što su vojvođanski separatizam i tzv. vojvođanska nacija danas samo pusti snovi marginalnih partija i pokreta – dodao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige istakao je da je Vučić posle dugo vremena prvi predsednik Srbije koji se ne plaši da institucionalno i sistematski, politički i ekonomski brani interese srpskog naroda u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji.

- Sve je to posledica suverenističke politike Srbije koju predsednik Vučić godinama ljubomorno čuva. Srbija je samostalna jer ne dozvoljava nikome da je natera da uvede sankcije Rusiji, jer može da kupi vakcine protiv koronavirusa i sa istoka i sa zapada, jer joj ne pada na pamet da se odrekne prijateljstva i partnerstva sa Kinom samo da bi je neko sa Zapada potapšao po ramenu – napominje Đurđev.

On je takođe istakao da je Srpskoj ligi, kao konzervativnoj srpskoj političkoj partiji, važno to što je predsednik Vučić učinio mnogo na promociji jedinstva srpskog naroda u regionu.

- Dao je veliki doprinos u oživljavanju srpskih kulturnih institucija u Crnoj Gori i na izgradnji srpskog političkog jedinstva u istoj, pomaže gradnju škola i bolnica u Republici Srpskoj, autoputevima povezuje sve Srbe u regionu. Uz to, ne zaboravimo da je zahvaljujući njegovoj politici srpskog jedinstva uveden zajednički nacionalni praznik za sve Srbe, kao i da se Srbija više ne stidi da se seća Srba stradalih u Jasenovcu, Oluji i agresiji NATO pakta – dodao je Đurđev.

Rezultati ekonomske i socijalne politike Srbije u poslednjih nekoliko godina, kaže Đurđev, vredni su svake pažnje.

- Plate i penzije se redovno povećavaju i usklađuju potrebama potrošačke korpe, uskoro možemo očekivati garantovanu socijalnu penziju za starije od 65 godina, srpsko selo je prvi put u istoriji dobilo ministarstvo koje će se baviti njegovim stanjem. Sve pomenuto bezrezervno kandiduje Aleksandra Vučića za drugi predsednički mandat – zaključio je predsednik Srpske lige.