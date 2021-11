Dačić: Vučić je zajednički kandidat za predsednika SNS i SPS

Imaćemo jednog zajedničkog predsedničkog kandidata i to će biti Aleksandar Vučić, poručio je predsednik Skupštine Srbije i SPS-a Ivica Dačić.

- Sasvim je logično da imamo jednog predsedničkog kandidata sa SNS, prošli put je Vučić bio naš zajednički kandidat, podržaćemo ga opet ako ga SNS predloži, drugog ne možemo da podržimo, u suprotnom mi ćemo imati svog kandidata - naglasio je predsednik SPS, uz napomenu da bi bilo politički nekorektno i nezamislivo da se on kandiduje protiv Vučića.

Što se tiče pitanja zajedničke liste na parlamentarnim izborima, Dačić je rekao da to zavisi od reakcije biračkog tela, da su to ozbiljna analiticka pitanja u smislu šta će doneti više glasova, kao i da zalaganje za zajedničku listu nije zalaganje da se SPS utopi u SNS i pitanje ideologije već da li je to logičnije ako već bude zajednički kandidat za predsednika.

Dačić je naglasio i da ako SPS i SNS budu na izbore izlazile sa jednom listom, to će onda biti i na republičkom nivou i na nivou Beograda, po istom principu, ali da se još razgovara o tome.

On je rekao da za devet godina koalicije nije bilo različitih stavova sa Vučićem, i da su ponosni na sve što su zajedno uradili, kao i da je doneta odluka o nastavku saradnje, a da je sada fokus na definisanju načina tog zajedničkog nastupa na izborima.

Ne brine zbog opozicije

Predsednik SPS misli da njegova stranka nema razloga da se plaši da li će ući u Skupštinu, pošto je na prošlim izborima imala 10,5 odsto, ističući da je SPS trenutno druga stranka po jačini u Srbiji.

Dačić je govorio i o opoziciji i poručio da nije zabrinut, jer kako je naveo, "vlast koja ima ovakvu opoziciju ne mora da brine za svoju budućnost".

On je rekao da je uveren da će opozicija izaći na izbore, ali da ne zna kako će učestvovati na njima, kao i da po njemu nema ništa od bojkota, bez obzira da li neko od partija prihvata rezultate Okruglog stola.

Govoreći o datumu reforenduma o promeni Ustava, Dačić je rekao da se on planira za 16. januar naredne godine.

Precizirao je da to nije zakucan datum, ali da nema mnogo prostora pošto taj posao mora da završi ovaj saziv parlamenta.

Objasnio je da je sve povezano sa datumom izbora 3. aprila i njihovim raspisivanjem, čemu mora da prethodi raspuštanje Skupštine otprilike 45 dana pre glasanja, što uz sve procedure koje slede nakon samog izjašnjavanja na referendumu daje januar kao poslednji rok za taj posao, a pre toga mora da se donese Zakon o referendumu.

On je, povodom primedbi zašto se u Zakonu o referendumu menja cenzus vezan za izlaznost građana, rekao da je se to čini kako bi se usaglasio sa Ustavom koji je donet 2006. godine.

- Plan je da se 25. novembra u Skupštini usvoji Zakon o referendumu, a 30. novembra tekst amandmana na deo Ustava koji se menja, neki su mislili da to bude 29. novembar, ali nisam hteo da se to vezuje za vreme socijalizma, i onda 16. januara referendum - naglasio je Dačić.

Predsednik Skupštine Srbije govorio je o krizi u Bosni i Hercegovini, položaju Republike Srpske, ali i incidentu koji se dogodio prilikom intervjua koji je urednik Tanjuga Marko Ivas vodio sa Predsedavajućim Predsedništva BiH Željkom Komšićem, kada je novinar odbio zahtev Komšića da "prizna da se u Srebrenici desio genocid".

Dačić je mišljenja da je Komšić prvo trebalo da se izjasni da li je počinjen genocid u Jasenovcu ili u Oluji, i na drugim stratištima i da BiH treba da se izvini Tanjugu i Ivasu na takvom potezu, za koji je rekao da još nije video da je tako neko postupio prema novinaru iz inostranstva, a naročito ne da se podnose prijave.

On smatra i da je to je sve dimna zavesa sa razvlašćivanje Republike Srpske i reviziju Dejtonskog sporazuma, a naglasio je da Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da poštuje teritorijalni integritet BiH, ali pod uslovima iz sporazuma uz postojanje Republike Srpske sa specijalnim vezama sa Srbijom i svim nadležnostima koje taj entitet treba da ima.

Autor: