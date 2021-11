NEDIMOVIĆ: SNS NEMA BRATIJE I KLANOVE! Ako je neko i pokušao da uspostavi nešto slično, završio je neslavno

Potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručuje građanima da nema mesta za veliku brigu kad je reč o posledicama globalne krize sa energentima. On naglašava da je Srbija prehrambeno nezavisna i da će proći bolje nego ogromna većina zemalja zbog cene koju plaća za gas.

Ministar najavljuje velike planove u resoru poljoprivrede, s obzirom na to da je agrar dobio još više novca u budžetu za narednu godinu. Govoreći o predstojećoj izbornoj skupštini Srpske napredne stranke (SNS), Nedimović kao član Predsedništva najavljuje kraj karijere za sve one koji su pomislili da su iznad stranke.

Agrarni budžet za 2022. godinu je za skoro petinu veći od ovogodišnjeg. Kako ćete ga potrošiti, koji delovi poljoprivrede će osetiti ovo povećanje?

- Poljoprivreda je državni prioritet. Mislim da rastom agrarnog budžeta već pet godina zaredom, na svaku dilemu, ako ju je neko i imao, stavljamo tačku. Više i ne brojim procente za koje je uvećan, jer otkad se posebno izdvaja novac za poljoprivrednike, 2022. godina će drastično nadmašiti sve prethodne. Budžet je progresivan, rekordan i kao takav će dati ozbiljnu finansijsku injekciju srpskim poljoprivrednicima. Tu pre svega mislim na subvencije za kupovinu mehanizacije, ali i podršku mlekarskom sektoru, koji, kako u svetu, tako i kod nas, prolazi kroz ozbiljnu krizu. Nema sumnje da zahvalnost za razumevanje značaja agrara dugujemo i predsedniku Vučiću, premijerki i ministru finansija.

Kako su na našu poljoprivredu uticali svetska kriza sa energentima i rekordne cene na berzama? Očigledno je poljoprivrednicima donela profit zbog viših cena, ali postavlja se pitanje - zar neće tu višu cenu na kraju platiti potrošači?

- Mislim da mnogi nisu ni svesni koliko se ozbiljni potresi dešavaju i koliki će se tek desiti kad govorimo o energentima. Mi zasigurno nismo izolovano ostrvo, pa da izbegnemo posledice, to se već i oseća po cenama inputa u prehrambenoj proizvodnji i, konačno, ceni ulja i sličnih proizvoda. Ipak, naša zemlja će ovu godinu proći bolje nego tri četvrtine sveta, sa cenom koju plaća za gas na prvom mestu. Budite sigurni da država ulaže vanserijske napore da ublažimo moguće posledice za sledeću godinu, baš zbog toga i predsednik Vučić će imati ozbiljne razgovore i s ruskim predsednikom Putinom.

Hajde da odgovorimo na zabrinutost građana zbog rasta cena osnovnih životnih namirnica - hoće li u narednom periodu još nešto poskupeti, s obzirom na divljanje svetskih cena?

- Kao što sam već rekao, nemoguće je izolovati naše tržište od okruženja, kao što nijedna zemlja na svetu to nije u stanju da uradi. Jednostavno svi trgujemo sa svima, ne možemo njima prodavati skuplje naše proizvode, a da drugi prema nama zadrže stare cene. Prelivanje skoka cena je uvek prisutno. Ono u čemu se Srbija ipak razlikuje od mnogih je da ima svoju prehrambenu nezavisnost, te da će strateški proizvodi i namirnice biti uvek dostupni za sve naše građane. Razloga za preveliku brigu apsolutno nema.

Vlada je morala da reaguje zbog rekordnih cena pšenice i brašna, pa je ograničila cenu hleba. Koje mere se još razmatraju?

- To je to zasad. Ne očekujemo drastičan rast cena drugih prehrambenih proizvoda. Naravno, ukoliko se i desi nešto, država je spremna, reagovaće promptno.

Često vas iz opozicije kritikuju da uništavate srpsku poljoprivredu. Zašto ste gotovo redovno njihova meta?

- Zabrinuo bih se da me niko ne napada. Od momenta kad sednete u vruću stolicu, to vam dođe redovna stvar, kao jutarnja kafa, da ne kažem espreso. Šalu na stranu, nemam ništa protiv drugačijeg mišljenja, ali to treba da bude zaista ozbiljna misao, neki životan predlog, nešto što rešava probleme poljoprivrednika. Nažalost, za sve ove godine nisam čuo od te najglasnije tzv. opozicije niti jednu jedinu suvislu izjavu, a kamoli predlog. Oni, međutim, misle da će napadanjem ljudi koji naporno i ozbiljno rade i sebe predstaviti kao nekog ko nešto radi. Ne biva tako, gospodo, rukavi se moraju zasukati, znoj se mora proliti.

SNS će 27. novembra imati izbornu skupštinu. Koliko će kadrovski drugačiji SNS dočekati izbore na proleće?

- Ako smo nešto pokazali, to je onda sposobnost da kao ozbiljna politička organizacija budemo svesni realnosti u svakom trenutku i u skladu s tim se menjamo. Uviđajući gde je prostor za veći uspeh Srbije, spremni smo da preduzmemo apsolutno svaki mogući korak da bismo to i postigli. Ne patimo od kompleksa, nemamo bratije i klanove, ako je neko i pokušao da uspostavi nešto slično, završio je neslavno. Završiće karijeru svako ko misli da je iznad stranke. Upravo u skladu s tim ćemo i na izbornoj skupštini birati nove, menjati stare. SNS na izbore izlazi spreman kao i uvek do sada, čistog obraza pred građane Srbije, jasnih rezultata i još jasnijih ciljeva.

Autor: