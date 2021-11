Vulin: Nadam se da će poslanik imati hrabrosti da se izvini

Reći za Srbiju da je fašistička zemlja predstavlja uvredu ne samo za sadašnju generaciju građana već za stotine hiljada ubijenih srpskih antifašista, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Povodom izjave poslanika SDA Sandžaka Enisa Imamovića koji je govoreći o muralu Ratku Mladiću, između ostalog, rekao da "Srbija danas glorifikuje genocid u Srebrenici i to pod zaštitom policije", Vulin je kazao da to nije uvreda samo za zemlju i za vlast, već za sve one ubijene srpske antifašiste koji su se, kaže, borili protiv fašizma i nacizma.

"Nadam se da ovaj visoki dom koji je svašta čuo nikada više neće čuti takvu glupost", poručio je ministar.

Vulin je rekao da za razliku od većine evropskih naroda, srpski narod nikada nije prihvatio fašizam kao ideologiju i način života, navodeći da se svesno suprostavio i bio spreman da plati cenu.

"Reći to narodu koji je toliko krvario govori da o tom narodu mislite loše, to nije politika, ovo nije političko nadgornjavanje u kome tražite prostor da uzmete neki politički poen što je legitimna stvar, ovo je uvreda za svakog Srbina gde god on da živi", istakao je Vulin.

On je ocenio da je reč o strašnoj i groznoj uvredi.

"Uopšte neću da pokušavam da pravim paralele šta se dešava u Hrvatskoj, BiH, nije važno, ne zanima me šta se dešava kod njih, zanima me da u srpskom narodu i državi Srbiji ne može da se govori o fašizmu", rekao je Vulin.

On je izrazio nadu da će poslanik (Enis Imamović) imati hrabrosti da se izvini, kao što je imao hrabrosti da kaže takvu strašnu laž.

"Znam da to što govori ne misli nijedan Bošnjak u Srbiji. Nijedan Bošnjak ne misli da je ovo fašistička zemlja, ne misli da je na bilo koji način diskriminisan", rekao je Vulin.

On je poručio Bošnjacima da niko o njima neće suditi na osnovu izjava mržnje koje su se danas mogle čuti u Skupštini Srbije.

"Nemojte da mislite da nekom treba da se izvinjavate za to, niste odgovorni za ovu budalaštinu i uvredu koja je izrečena", rekao je Vulin.