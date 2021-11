VULIN PRED POSLANICIMA O VAŽNIM SPORAZUMIMA: Radimo preventivno i planski da bismo spremno odgovorili na vanredne situacije

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je u Srbiji tokom ove godine evidentirano 27.564 različita požara, od čega 13.882 na otvorenom koji zahvaljujući planskoj i organizovanoj intervenciji Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije nisu prerasli u katastrofalne.

- To nije bilo moguće dok niste napravili državu koja je u stanju da radi planski, organizovano i da se priprema za takve izazove. Pre nego što je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za državu mi smo imali stihijske odgovore. Kada imate više od 27.000 požara i nijedan katastrofalni to nije slučajno, to govori o vrednoći i radu ovih ljudi, ali i o osnaženoj srpskoj državi - rekao je ministar Vulin u Skupštini Srbije.

Ministar Vulin je naveo da se danas podrazumeva da je Sektor za vanredne situacije u stanju da izađe na kraj sa vanrednim situacijama i da je spreman da uz dobar raspored, obuku, opremu sačuva živote i imovinu svih naših građana. Podsetivši da su srpski vatrogasci ove godine pomagali u gašenju katastrofalnih požara u Severnoj Makedoniji i Grčkoj gde je naša pomoć bila potrebna i zapažena, ministar Vulin je naveo da takvih požara kod nas nije bilo, jer smo se trudili i preventivno radili da ih ne bude.

Kao primer preventivnog rada, ministar je naveo uklanjanje dva privremena mosta u Lučanima, koja bi u slučaju poplave ugrozila fabriku „Milan Blagojević“ i grad i da bi sva ulaganja Vlade Srbije na zaštiti Lučana bila promašena.

- Zahvaljujući preventivnom radu, što stalno radimo zajedno i što smo stalno na terenu to se prepoznalo i zajedno sa kineskim izvođačem radova našlo se rešenje i konstrukcije će biti uklonjene, a Lučani bezbedni - poručio je ministar Vulin.

- Radimo unapred, ne čekamo da padne sneg, pa da tek onda reagujemo - kazao je ministar Vulin.

Govoreći o nedavnoj vežbi subjekata zaštite i spasavanja „Sistem 2021“, kakva nije izvedena od vremena SFRJ, ministar Vulin je ukazao da je Srbija pokazala da je spremna da odgovori na simultane izazove u istom trenutku na 50 različitih lokacija, od zemljotresa do poplava.

- Radili smo zajedno sa našom braćom iz Republike Srpske i pokazali da smo u stanju da na Drini, šta god da se desi sa obe strane reke, pomognemo jedni drugima - poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je dobio brojne pohvale od strane narodnih poslanika za uspešno realizovanu vežbu "Sistem 2021" 5. novembra.