'SRBIJA JE VOJNO NAJJAČA SILA NA BALKANU'! Bjegović istakao značaj ulaganja u oružane snage (VIDEO)

Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, rekao je za Pink da je jako važno za naš bezbednosni sistem i oružane snage Srbije vojno pretekla Hrvatsku.

- Srbija je vojno najjača sila na Balkanu. To nisu samo naše ocene i procene, mada ih mi možemo i doneti na osnovu relevantnih podataka - ukazao je Bjegović.

On je osvrnuo na na analizu koju je Stokholmski institut za mir objavio, prema kojoj je Srbija prošle godine najviše ulžila u opremna i standardizaciju sopstvneih oružanih snaga.

- Pre par godina vojni budžet je iznosio svega 300 i nešto miliona evra, danas je on nešto viši od jedne milijarde. To je garant mira za bezbednsot i stabulnost ne samo Srbije, već i Balakana u cleosti - naglašava on.

Vlade Radulović, vojni analitičar, rekao je za Pink da je primetna neka vrsta neosnovane zavisti država regiona na vojni uspeh Srbije.

- Ono što je problem sa Hrvatskom je taj što ima veliki broj afera, od prodaje municije koja je bila sovjetska, a ne ona tražena, preko remonta migova, i brojnih drugih - kaže Radulović.

On ističe da je to imalo velikog udara na njihovu vojnu stabilnost.

- Srbija je u septembru predstavina na jednoj konferenciji presek procesa modernizacije oružanih snaga Republike Srbije od 2016. godine do 2021. godine sa pregledom procenta oružanaj svih država regiona - rekao je on.

Prema njegovim rečima, naoružanje Srbije se ne može uporedirti sa stanjem koje je u vojskama Mađarske i Rumunije jer njihovi vojni budžeti iznose više milijardi evra dok je, kako ističe, vojni budže Srbije svega nešto viši od jedne milijarde.