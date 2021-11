ORLIĆ: ĐILAS I JEREMIĆ BI DA OPTUŽBAMA ZATRPAJU SOPSTVENO BEŠČAŠĆE

Đilas i Jeremić, glavni eksponenti tajkunsko - mafijaškog kartela koji bi srpski narod da žigoše kao genocidan, ponovo bi da novim optužbama zatrpaju - sopstveno beščašće, Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

"Nakon što su neuspešno i nemušto pokušali da negiraju sramne optužbe koje su izneli na račun sopstvenog naroda, sada sikću na Aleksandra Vučića i državu, panično menjaju temu, nesvesni da im je to - ćorav posao. Jer baš svaka tema pokazatelj je njihovog odnosa prema narodu i državi. A taj odnos je, videli smo - zločinački", rekao je Orlić i dodao:

"Jer šta znače lažne optužbe na temu kriminala kad ih izgovara jedan Đilas, kog je cela Srbija videla u naručju najgorih kriminalaca iz zemunskog klana, okorelih narkidilera, uključujući i njegove partijske funkcionere? Zna i sam Đilas da to ne znači ništa, ali očigledno misli - sve je bolje, nego da ga pitaju ponovo za potpis Marinike Tepić na tvrdnje da je - srpski narod počinio genocid?! Da ni pet para ne daje niko za Đilasova prazna naklapanja o pristojnosti, dok baš on po svojim medijima nagrađuje prostačko psovanje majke Aleksandru Vučiću - jasno je i samom Đilasu. Ali je sva prilika da mu lakše pada da se tu pokaže kao licemer najobičniji, nego da ponovo muca dok u kameru laže "ne, nije nikad potpisala Marinika, niti bilo ko od nas, to za genocid.." Ni ta Marinika, sve menjajući skupocene automobile od kojih svaki košta kao novi stan u centru Beograda, nema problem da iz tog luksuza tvituje i narodu soli pamet "kako se, ah, baš teško živi..", samo ne ume ni da bekne - gde je to za navodni genocid optužila bilo koga, sem srpskog naroda, kolektivno? U vremenu i prostoru izgubljeni Jeremić radije se sam sebi smeje dok priča o ekologiji, samo da slučajno ne mora da objasni: zašto su i njegovi funkcioneri na identičan, sraman i bedan, način kao i Đilasova uposlenica Tepić - za nekakav genocid optuživali Srbiju.

"Ima ova država šta danas da pokaže i u ekologiji gde, kao što smo i autoputeve, mnoge projekte sada radimo, a niko ih nije pipnuo decenijama. Ima i dvostruko veće minimalne zarade nego u vreme tajkuna i lopuža, tri puta manju nezaposlenost nego u to vreme, prosečne plate neuporedivo bolje, i penzije veće, i život unapređen običnom, pristojnom i poštenom narodu. Ima rezultate u svakoj oblasti, koje je obezbedila politika Aleksandra Vučića, ma koliko najgori od najgorih ispirali svoja prljava usta imenom tog čoveka i države koju predvodi. Ali nema, ponovo zahvaljujući Aleksandru Vučiću, više ni promil šansi - da dozvoli da bude ponižavana, da ćuti na bezočno klevetanje srpskog naroda od strane Đilasa, Jeremića i njihovih Marinika na žeton. Na svoj narod i njegovo dostojanstvo ne damo danas ni mnogo silnijima i jačima, pa nećemo sigurno ni ovim pilićarima i secikesama, ubeđenim da ih parola "srpski narod je genocidan" vodi na vlast. Možda u nekoj drugoj zemlji, u Srbiji sigurno - ne. To im garantuje narod, onaj isti koji su optužili i uvredili najsramnije", rekao je Orlić.

