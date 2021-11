KESAR: ĐILASU I JEREMIĆU JE SRBIJA NA POSLEDNjEM MESTU

Spojilo se kusato i repato, u liku i nedelu Đilasa i Jeremića, i odličilo da još jednom zarad svog interesa napadne Srbiju i sve srpsko, rekao je narodni poslanik Dejan Kesar.

- Svaki dan po dobro znanom receptu fabrikuju najstrašnije laži kako bi prikrili svoja nedela, iz kojih se jasno vidi da je njima Srbija na poslednjem mestu. Agresija je jedina odbrana ovog dvojca, izniklog iz nekadažnjeg žutog tajkunskog preduzeća, jer svojim rezultatima ne mogu da se brane. Zato koriste tajkunske medije pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa kako bi nas ubedili da je srpski narod navodno kriv za genocid. Najglasnija u tim srbomrzačkim istupima jeste svakako isprani megafon Multikom grupe Marinika Tepić - rekao je Kesar i dodao:

- Upravo je ona bila ta koja je svojim potpisom podrzala predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, kako bi se srpskom narodu stavila trajna etitekta - genocidnog.

- To nam govore oni koji su Srbiju razvalili i uništili kako bi mogli da steknu stotine miliona evra i da tim novcem po Srbiji kupuju sve sto im za alavo oko zapadne. Ne samo najskuplje stanove, lokale, firme već i političke stranke, jer znaju da građani Srbije ne bi nikada dali potpis za novu krađu Srbije. To je upravo politički program koji nam nude Dragan Đilas i Vuk Jeremić za predstojeće izbore. A on glasi - kako ukrasti i oteti od naroda. Kako bivši funkcioner Ujedinjenih nacija krade znaju i Patrik Ho i Emilio Lozoja, za koje je Jeremić obavljao konsultantske usluge vredne 7 miliona dolara dok se nalazio u Njujorku. Očigledno je da obojicu spajaju samo sopstveni materijalni interesi i opsesija kako pronaći put do budžeta Srbije, kako bi opet krali i mešetarili. Za razliku od vremena kada je Srbija bila siromašna i slaba, danas je Srbija snažna, jaka i moderna zahvaljujući politici Aleksandra Vučića - kaže Kesar.

Kako kaže, danas je Srbija premrežena auto-putevima, danas ima najmodernije kliničke centre i bolnice.

- I kada nam pričaju o tome da će se najgori ujediniti u narednim danima, svi vrlo dobro znamo da se ujedinjuju kako bi uništili sve ono što je stvorio Aleksandar Vučić, jer njima nije cilj da Srbija napreduje, već da Srbija stane i da Srbijom mogu da ponovo mešetare tajkuni i kriminalci, koji su poznati po druženju sa pomenutim dvojcem. I učiniće sve na ovom svetu da na vlast dođu bez izbora. Odlaziće bilo gde u beli svet da nađu podršku za svoju štetočinsku politiku i kako bi tamo još jednom, po ko zna koji put, pljunuli na Srbiju i sve srpsko. A da znaju da pljuju po svom narodu pokazuje i izjava Dragana Đilasa data u Americi, da su Srbi na Kosovu i Metohiji kriminalci. Ali, narod danas vidi sve i ljudi sve razumeju - rekao je Kesar i dodao:

- Zato danas većinska Srbija podržava politiku Aleksandra Vučića, koja je omogućila bolji život za sve u ovoj zemlji. Ta politika je obezbedila da Srbija danas bude poštovanija u Evropi i svetu. Ni promil šanse ne damo da se na vlast vrate oni koji su nam oduzeli 12 godina života zarad sopstvenog bogaćenja, zato je važno da izađemo na predstojeće izbore i da im pokazemo da Srbija nije više mesto za kriminal, mešetaranje i burazerske kombinacije derikoža iz žutog preduzeća stare Demokratske stranke.

