BRNABIĆ: Politika Aljbina Kurtija je jasna, mnogo više brine nedostatak reakcije međunarodne zajednice! Njegova izjava može da destabilizuje region!

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da izjava Aljbina Kurtija da bi u budućnosti glasao za spajanje Kosova i Albanije može ozbiljno da destabilizuje ceo region.

"Ta izjava je samo još jedan kamen u podrivanju temelja regionalne stabilnosti i regionalne bezbednosti. Ta izjava može da izazove velike potrese u celom region. Jasna je politika Aljbina Kurtija koju on, čini mi se, ne krije. Ono što mnogo više brine je nedostatak reakcije međunarodne zajednice”, izjavila je premijerka za Tanjug.

Ona kaže da bi volela da je čula nešto od Viole Fon Kramon u vezi s nečim što i jeste njen posao, kao evropskog izvestioca za Kosovo.

“Žena se više bavi centralnom Srbijom i kritikuje sve teme ovde, od prava radnika, plasira laži i poluinformacije o vijetnamskimn radnicima koji rade u Republici Srbiji kod stranog investitora u Srbiji, koji pri tome, poštuje sve zakone Republike Srbije. Ona se bavi Srbijom i svim temama od vladavine prava do prava radnika do naše investicione klime, rudarstva i rudarenja litijuma u Srbiji, umesto da se bavi time šta se dešava na teritoriji Autonomne pokrajine KiM. Ne izjašnjava o onome o čemu treba da se izjašnjava kao izvestilac za tkz. Kosovo, a to je izjava Aljbina Kurtija”, naglasila je premijerka.

Brnabić je podsetila da smo u ovoj godini bili svedoci 117 različitih napada na Srbe i srpsku imovinu na KiM, što je za 30 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

“Ni o jednom od tih napada Viola Fon Kramon se nije izjasnila. Tako da bih volela da čujem i EU, i Violu Fon Kramon šta imaju da kažu o ovome. Svako ćutanje je znak odobravanja”, poručila je premijerka.

Na pitanje da li je moguće da u budućnosti dođe do takvog scenarija, Brnabić je odgovorila da sumnja u to, ali da je potrebno da svi međunarodni činioci kažu da je to nemoguće.

“Zavisi od toga kako će se međunarodna zajednica postavi prema tome, ali to bi onda značilo mnogo šire posledice za čitav ovaj regiona, ali i za druge regione u Evropi i svetu. Ja se nadam da se oni nisu izjasnili samo zato što je vikend pa možda ne rade, mada vidimo da Viola Fon Kramon i vikendom voli da kritikuje Srbiju. Ja se ipak nadam da će se oni oglasiti”, zaključila je premijerka.

