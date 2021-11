PALMA : Budžet za 2022. godinu daje optimizam i korisnik budžeta Srbije je svaki građanin Srbije. Opoziciju najbolje demantuju strani investitori

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, u Skupštini Srbije tokom rasprave o budžetu za 2022. godinu, rekao je da je budžet za 2022. godinu razvojni, socijalni i budžet koji daje optimizam, a da je korisnik ovog budžeta svaki građanin Srbije.

- Optimizam da će sve biti realizovano je što je budžet i za 2020. i 2021. godinu realizovan i postignuti su odlični rezultati. Opziciju koja kritikuje najbolje demantuju strani investitori u Srbiji. Najjača ekonomska slia Evrope Nemačka, kroz investicije svojih kompanija, u Srbiji zapošljava oko 65 000 naših građana. Da je to tačno što opozicija laže o svojoj zemlji u svetu, ne bi oni došli u Srbiju da grade fabrike i zapošljavaju radnike. A ti koji danas protestuju i antivakseri i oni koji demonstriraju na Makišu zbog izgradnje metroa 99 posto su opozicionari, vrlo je mali broj onih koji nisu direktno ili indirektno povezani sa opozicionim partijama. Ja bi razumeo da se žali neki poljoprivrednik čija je njiva na Makišu, ali to nije slučaj - izjavio je Marković i dodao:

- Danas neki iz opozicije kažu “vi gradite, ali nisu to vaše pare”, a čije su pare bile u budžetu kada ste vi bili na vlasti, pre 2012. godine. Tada pare nisu išle za građane i državu nego su išle u dva džepa, jer u jedan nije moglo sve da stane. To je kao što su nekada poljoprivrednici imali suknene pantalone sa džepovima do kolena i tu stavljali novac, tako i neki današnji opozicionari, koji su nekad bili na vlasti, kao Dragan Đilas, koji nisu znali gde sve da stave novac.

Marković je dodao da danas mnogo manje građana ide iz unutrašnjosti da živi u Beograd zato što su i u unutrašnjosti Srbije stvoreni uslovi za bolji život nego što je to pre bio slučaj.

- Posebno želim da pohvalim činjenicu da je budžet za poljoprivredu povećan za 10 posto. Nekada je poljoprivrednik služio samo za glasanje i da ide u vojsku, a danas zna da neko brine o njemu. Trebalo bi samo da se utiče na to da se smanji uvoz poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode u Srbiji i da ne bude da, kada uđemo u neki market, 70 posto proizvoda budu iz uvoza. Takođe i penzioneri će u Srbiji sada tačno znati kolika im je penzija i koliko pomoći dobijaju od svoje države - kaže Dragan Marković Palma.

PROMENITI NAČIN MODELA FINANSIRANJA LOKALNIH SAMOUPRAVA

- Danas grad Jagodina dobija sredstva iz budžeta kao lokalna samouprava sa 70 000 stanovnika, a na teritoriji grada Jagodine ima upisano u birački spisak 66 000 birača, a ako znamo da su 25 posto maloletna lica, onda je jasno da ta brojka nije tačna, odnosno proizilazi da grad Jagodina dobija sredstva za 15 000 stanovnika manje nego što ih ima. Takođe bi trebalo videti koje sve lokalne samouoprave u Srbiji kupuju luksuzne automobile iz budžeta, a ima njih 5 do 6 koji su kupili i po tri nove Škode. Gde ti putuješ prijatelju, gde se voziš, nije automobil osnovno sredstvo. Pare ne smeju da idu za luksuz u lokalnim samoupravama, nego za građane - ocenio je Marković.