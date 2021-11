'Srbija uspela da napravi značajan preokret protiv organizovanog kriminala' Bivši operativac DB o pokušajima napada mafije na Miloša Vučevića

Država je uspela da napravi veoma značajan preokret u borbi protiv organizovanog kriminala, rekao je Božidar Spasić, bivši operativac DB.

- Njega sačinjavaju mafija, politika i društvo, i nema sfere društva u kome nije započet proces hapšenja, smenjivanja, udaljavanja sa funkcija. U ovom momentu učinjeno je ono najvažnije – ubice su sklonjene sa ulica, rekao je Božidar Spasić, bivši operativac DB-a,

"One ubice koje su ubijale bez pardona, bez pravih motiva, ubijali su ljude da bi stekli neku svoju poziciju u borbi za tržište droge. Najvažniji metod borbe je skloniti ubice, ne samo kod nas nego u celom svetu i sada kada su ubice u kavezu tamo gde im je mesto, sada se obavlja taj proces diferencijacije i hapšenja. Ovde je sada trenutno jedna od najaktuelnijih tema suđenje koje se vodi protiv jednog čelnika MUP, to je Papić. Proces je počeo i skrećem pažnju da je veza Papića i mafije gde on pušta određeni automobil. Tu se otvaraju ta vrata da mi vidimo kako je to funkcionisalo", dodao je Spasić.

Na konstataciju da je prisluškivan i gradonačelnik Novog Sada Spasić je rekao da je Vučević bio u potpunoj obradi mafije, kao i da je na sreću to blagovremeno otkriveno i sprečeno.

On je kazao da Srbija u ovom trenutku veoma uspešno sprovodi proces borbe protiv organizovanog kriminala i da će u predizbornu godinu ući sa veoma značajnim rezultatima.

"Ne zaboravimo da su sklonjeni državni sekretari, pomoćnici državnog sekretara, nije to mala stvar i ono što je najvažnije taj proces koji je Srbija pokrenula razbudio je Crnogorce, pa su i oni počeli da čiste, pa se nastavio u Republici Srpskoj i Bosni. Da nije bilo Srbije, koja je predvodnik u svemu, da pokrene taj proces sigurne kuće za srpske kriminalce bi bile tamo u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Kako je predsednik najavio tako se i radi", zaključio je Spasić.

"Ne postoji vlast koja nije želela monopol sile, a isto tako ne postoji organizovana kriminalna grupa koja nije pokušala da se infiltrira u službe bezbednosti. Slučaj Belivuka je pokazao koje službe su imale propuste, ali to nije nešto što se radilo preko noći, to je godinama činjeno na slabljenju naše državne bezbednosti i državnog aparata. Ja ću vas podsetiti samo na ubistvo Đinđića i da su tamo upravo propusti službi bezbednosti dovele do toga da kriminalističke grupe zajedno sa ljudima iz bezbednosti smaknu premijera. Ovaj put je to sprečeno. 2012. u "Boriku" kada su Dodik i Aleksandar Vučić trebali da gostuju sprečen je atentat, zatim 2016. grupa Belivuka koja je pokušala da izvrši atentat na predsednika Srbije i mislim da je ovo bio krajnji korak i poslednji trzaj naših bezbednosnih službi da raščiste sa tim kriminalnim grupama i spreče da dođe do mnogo opasnije situacije", saopštila je Gordana Mišev, saradnica Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost.

Ona je podsetila da je bila i jedna sinhronizovana akcija, što pokazuje koliko naše službe organizovano rade u regionu - u isto vreme kada je uhapšen Belivuk, odmah je uhapšen i Darko Elez i cela grupa.

"Operativni podaci su pokazali da su oni pokušali da se pripoje i da naprave jednu ozbiljnu kriminalnu grupu koja bi bila jača od one u Crnoj Gori, što bi bilo jako opasno po bezbednost svih nas a ne samo Aleksandra Vučića. Samo ovde u Novom Sadu imali smo nekoliko rešavanja organizovanog kriminala, rešen je problem prostitucije, uhapšeni su ljudi, zatim akcija rešavanja droge i oružja u Smederevu, Novom Sadu i Vršcu, to su organizovane kriminalne grupe na kojima se radilo godinama na otkrivanju i svi su pohapšeni. Droga i kriminal ne znaju za granice, za veru i naciju. Oni se šire gore nego tumor", dodala je Mišev.

Na konstataciju da i dalje nemamo odgovore na pitanja zašto i kako je prisluškivan predsednik države, kao i članovi njegove porodice Bojan Bilbija, urednik Političke rubrike u listu „Politika“ rekao je da je specifično za ovu mafiju to što su oni hteli državu da preuzmu, ugrožavali su i predsednika i sve druge, ulazili su na razna mesta i institucije, nogama otvarali vrata, i onda je sve nestalo.

"Za poslednjih 10 meseci mi nismo imali ni jedan pokušaj mafijaškog ubistva u Srbiji. Možda sam nešto propustio, ali to je zaustavljeno, saterani su u mišiju rupu, što ne znači da svi mogu da se opuste, naprotiv mislim da je posao tek započeo i da ono što se toliko decenija stvaralo ne može da se uništi za jednu godinu", dodao je on.

Na pitanje da li je predsednik sada bezbedan Bilbija je izjavio da je on realno gledano uvek bezbedan, njega jako dobro štite, i kazao da su to opasne stvari, opasni ljudi sa mnogo novca.

"Sa 100, 200 miliona evra svašta može da se uradi. Svako može biti ugrožen, čak i najbolje čuvani ljudi, ali poenta je u tome da niko nikada nije ovako precizno zasekao tu glavu, i to je ogromna hrabrost ministra Vulina, ta odlučnost sa kojom radi i rizik koji je preuzeo na sebe lično. Mislim da se mnogo toga promenilo, država ima značajno iskustvo kako može i kora da se sa tim stvarima bori, ali kako dublje ulazite u taj sistem stvari postaju sve složenije. Polako se približavamo onima koji su živeli u senci i povlačili konce i onima koji su stajali iza onih koji su povlačili konce. Ja sam siguran da će se ta borba nastaviti i čak mislim da će biti okončani ovi procesi", rekao je on.

"Ta organizovana kriminalna grupa uspela je duboko da se infiltrira i u državne strukture bezbednosne službe i u samu Srpsku naprednu stranku. Pri tom to nije veliki broj ljudi, SNS ima 700 hiljada članova, a ovde pričamo o 15-20 ljudi koji su bili na značajnim pozicijama. Jedan deo medijske scene pro-opoziciono nastrojen koji koristi svaku priliku da kreira različite afere, oni su od te činjenice da se ova grupa infiltrirala u državne strukture stvorili su priču da je država formirala tu mafiju. Ne, nije bio takav redosled, nije država odlučila da formira mafiju, već je mafija uspela da uđe u pojedine strukture države. To je ono kako izgleda u stvarnosti, a ovo pričam kako se medijski prikazuje, dakle to je iskorišćeno", rekao je Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije.

Sa druge strane, ako posmatramo situaciju pre 10 meseci i danas kada podvlačimo privremeni rezultat ne možemo da govorimo da je nešto crno-belo.

"Ono što je najvažnije - država je pokazala ozbiljnu političku volju da se obračuna sa organizovanim kriminalom i to niko ne može da ospori. Sa druge strane možemo da kažemo - imamo nerazjašnjen slučaj prisluškivanja koji je od najvećeg mogućeg državnog bezbednosnog interesa. Govorimo o veoma kompleksnom slučaju, jako je teško doći do tih ljudi koji su iz senke rukovodili tim procesom. Nisu oni sve ilegalno radili, oni su čak kroz strukture MUP-a provlačili naloge za prisluškivanje ljudi sa kojima se predsednik čuo. I sve je to upakovano u formu zakona. A da biste došli do sudskog epiloga proces je dug i kompleksan", dodao je on.