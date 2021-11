'NE TREBA DA PRIZNAMO NEZAVISNOST KOSMETA' Predsednik Vučić objasnio koji je faktor bio KLJUČAN za razbijanje Jugoslavije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je najnovije emisije Hit Tvit na TV Pink.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smatra da je spoljni faktor bio ključan za razaranje Jugoslavije i naglasio da je važno da jedni druge saslušamo i kada mislimo različito.

- Kada smo pokretali dijalog svako je imao priliku, kao što i danas ima priliku da kaže svoje mišljenje. Ja znam da mi nismo bili "beli anđeli", ali smatram da je spoljni faktor bio ključan za razaranje Jugoslavije. I tu se slažem sa Ljiljanom Smajlović. Prebacivati sve na Miloševića je neodgovorno - kazao je predsednik u emisiji "Hit tvit".

Predsednik Srbije je rekao da se kod Albanaca vidi postojanost njihove politike, i da je čitajući istorijske udžbenike shvatio da smo sve izgubili do 1971. godine.

- Srba je bilo 28 odsto Srba tada na Kosovu i Metohiji. Mi smo za to vreme uspeli sebe da doteramo na ispod 10 odsto početkom devedesetih. Kod nas postoji mitski odnos o tome, a kod Albanaca da uz pomoć zapada isteraju ono što hoće. Albanci sebi ne mogu da objasne da imaju nezavisnost, zato što je po mnogim prerogativima i dalje nemaju - navodi on.

Vučić kaže da mi imamo svoj ustav i propise, i da ništa još uvek nije gotovo.

- Ja sam danas rekao gospodinu Pahoru da nijedna instanca na nivou EU, nije reagovala na poslednju izjavu Aljbina Kurtija. Samo zamislite, i to vam oslikava položaj Srbije, i to vam oslikava da nema veze ko je na vlasti. Zamislite da sam rekao da moraju da se ujedine Srbija i RS. Reagovali bi u roku od odmah, kako to kažu klinci u Beogradu. Rekli bi nam da smo mi teret prošlosti, i sve po redu. Zato sam siguran da ne treba da priznamo "nezavisnost Kosova", i da moramo da se borimo koliko je moguće, da čuvamo mir i da nam zemlja ide napred - rekao je predsednik.

Vučić je podsetio da su Boris Tadić i Vuk Jeremić govorili da ne treba da obeležavamo godišnjicu Oluje, zato što će se naljuiti Hrvati, dok je jačanje Srbije danas omogućilo da o tome ne brinemo.