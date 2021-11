DAČIĆ O MRKONJIĆU: Svima će biti upamćen kao čovek 'pre roka', a otišao je prerano! Otkrio i kada će biti održana komemoracija i sahrana (VIDEO)

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će sahrana političara Milutina Mrkonjića biti u četvrtak, a da će komemoracija u Narodnoj skupštini Srbije biti održana tog dana od 11 sati.

Dačić ističe da je smrt Milutina Mrkonjića sve pogodila, i da, kako dodaje, nikada nije vreme za umiranje, objašnjavajući da je krio da je loše, i da se ljutio na novinare kada izveštavaju o njegovom zdravstvenom stanju.

- Ja nisam verovao da smo došlo dotle, kada me je doktor nazvao. On je rekao da je dva dana pre smrti bio jako loše, ali da do poslednjeg trenutka nije verovao da će umreti, i da će ovakav ishod biti zabeležen - priča Dačić.

Dačić je otkrio da će u svim opštinskim i gradskim odborima biti postavljene knjige žalosti, jer je, kako je istakao retko koji političar bio tako popularan i voljen, dodajući da svaki novinar u Srbiji koji govori o njegovoj smrti, njega simpatiše, bez obzira na političku opredeljenost.

- Sve te stvari se svode na simpatije, da je bio gospodin čovek, šmeker, neko sa manirima, a sa druge strane, neko ko je bio veoma radan, da je uvek govorio da je struka ispred politike, i nikada se nije predstavljao kao političar, već kao inženjer. Ja sam njega upoznao davno, i kada sam ja počeo da se bavim politikom, on je već bio na funkcijama... - priseća se Dačić.

Govoreći o Mrkonjićevom radu na infrastrukturnim projektima, Dačić dodaje da je i sam predsednik Vučić u njemu prepoznao političku volju kakva je, zarad uspeha Srbije bila neophodna.

- Bio je veran i odan idejama i ljudima sa kojima je nekada radio. Milion puta me je zvao za te neke ljude koji su iz stare garde. Bio je veran i Miloševiću, i bio je jedan od poslednjih mohikanaca te komunističke ideologije - priča Dačić.

Dačić je dodao da je Mrkonjić sve zvao "sine" i svi političari sa kojima je radio, njega su nazivali političkim ocem, te je pozvao sve koji su ga poštovali da se upišu u knjigu žalosti, te otkrio da će sahrana biti održana u četvrtak.

- U četvrtak će sigurno biti puno ljudi, i naravno, sve kovid mere biće ispoštovane - rekao je Dačić, te otkrio da će komemoracija u četvrtak u Narodnoj skupštini biti oko 11 sati, gde će sahrana i izjavljivanje saučešća početi oko dva sata - rekao je Dačić.

- Svima će biti upamćen kao čovek "pre roka", a otišao je pre roka! - istakao je Dačić.

Govoreći o ljubavi sa poznatom pevačicom Anom Bekutom, Dačić ističe da je to ljubav kakva se retko sretala.

- Pomagao je ljudima, toliko je pomogao da ih ni on lično nije poznavao tako dobro. Uvek je znao da posluša probleme, da urgira - priča Dačić.

