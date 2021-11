Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilašao je danas radove na putevima u Moravičkom okrugu.

Predsednik Vučić je obišao radove na izgradnji auto-puta E-763, deonica Preljina-Požega.

Vučić je istakao da je ovo slika današnje Srbije, gradilišta i budućnosti.

- Koliko dana još treba da se završi - upitao je Vučić i dodao: - Mnogo lepo izgleda ovo, stvarno se čovek ponosno oseća i srećno kada vidi da je sve novo izgrađeno - rekao je Vučić tokom pričanja sa nadležnima oko radova.

- Ova slika iza nas najbolje govori o svemu, ovo je slika današnje Srbije, slika gradilišta, slika budućnosti. Ponosan sam i srećan što ljudi danas mogu da vide kojom brzinom Srbija napreduje. Srećan sam što važnu deonicu završavamo, na ovo se čekalo decenijama. čačak konačno rešava sve svoje probleme u saobraćajnoj smislu. Neće više ni jedan kamion morati da ide kroz centar Čačka. Ovo je dobro za normalniji život u Čačku koji nije bio lak zbog ogromog saobraćaja koji je tamo prolazio - naveo je predsednik.

Predsednik je rekao da sve tačke napadaju na takav način da pokažu da su u stanju da se bore sa izazovima i da guraju Srbiju napred.

- Sve ono što nismo uradili u prethodnih 75 godina, naše je da požurimo i probamo da napravimo - rekao je Vučić.

Kako kaže, zna da će ovo na potpuno drugačiji način da otvori Ovčarsku klisuru.

Kako kaže, svi će moći da vide koliko je ovaj deo Srbije lep. Dodaje da je ponosan i srećan što vidi ovakvo gradilište i ovoliki broj ljudi na njemu.

- Zahvaljujem se kineskoj kompaniji na radu, izvinjavam se što sam ih ubrzavao, ali to je za naš narod - rekao je Vučić.

Kako kaže, ovim se otvaraju i novi putevi, ka Arilju, Požegi, Užicu, Kotromanu...

- Čačani naziru kraj svojih problema, i uz Niš, Novi Sad i Beograd postaje grad sa pravom infrastrukturnom raskrsnicom - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara o protestima u Šapcu i pretučenom bageristi, predsednik je rekao sledeće:

- Još nisam potpisao Zakon o eksproprijaciji, čekam mišljenje pravnog tima pa ćemo videti. Za ljude da bude jasno pretučen je čovek koji nije kršio zakon nijedan, čovek koji se kretao putem koji ima pravo da se kreće. Taj čovek nikoga nije povredio, njega su izubijali. Reč je o izvesnom gospodinu Prokiću, ima teške telesne povrede. Mogli ste da vidite kako za Rokfeloreve pare Srbi moraju da dobijaju batine - naveo je predsednik, i dodao:

- Ko ste vi da sprečavate ljudima da idu na politčke skupove. Ko ste vi da sprečavate poštene i normalne ljude da idu bilo gde, imate pravo da idete gde hoćete?

Kako kaže, pritvor se određuje kad postoji mogućnost da se utiče na svedoke.

- Tužilaštvo je zbog toga pretpostavljam pustilo batinaša iz pritvora, jer svima je jasno šta se desilo. To su bili Zelenovićevi batinaši, mi smo žuta elita. Gde piše u zakonu da možete nekom da preprečite put. Ko ste vi da zaustavljate auto-put, Bogovi, valjda iz ljubomore jer niste izgradili nijedan auto-put - rekao je Vučić.

- Nije laka borba za pravdu, nije se lako boriti protiv mnogih tajkuna u Srbiji. Vi danas vidite da imate 500 nekih organizacija koje neko plaća, Bog će ih znati ko to plaća i odakle - rekao je predsednik.

- Savet policija da ih puste demontrante dok ne ugrožavaju živote drugih ljudi institucije, a to ako sebe žele da ugroze nek rade šta hoće. Da znamo kako im je strašno uspela akcija maltretiranja građana. Poručujem Aleksandru Vulinu ovo - dodao je predsednik na pitanje o tome šta policija treba da radi oko protesta.

O napadima iz Hrvatske

- Svi u Hrvatskoj zajedno i Plenković i Milanović nisu zajedno dobili glasova koliko sam ja sam. Svaki dan ide od te strane najbrutalnija kampanja laži. Hrvati se sekiraju zbog moje izjave. Oni kažu Vučić laje, Vučić onakav onakav. A što se tiče Hrvatske:"I sa ovim onim kupovinama, ne možete da sanjate da budete uspešniji od Srbije. A mi se radujemo vašem uspehu, samo nemojte da sprečavate naš rast, rast naše vojske" - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja o napadima koji stižu iz Hrvatske.

O situaciji sa korona virusom

- Očekujem za 5 6 meseci da imamo super vakcinu i da se rešimo svih probema, za nekih 8 9 meseci a žemo moći da je proiuzvodimo u Srbiji. Ako sve to uspemo to su čudesne stari za Srbiju, a do tada da se čuvamo koliko god je moguće. Zato je vakcinacija od ključnoj značaja. Još niko na svetu ne zna ništa oko tog omikrona, kako mi da znamo? - naveo je predsednik.

Sa predsednikom je takođe ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, kao i Zoran Drobnjak.

- Mnogo lepo izgleda ovo, stvarno se čovek obraduje kada vidi - rekao je Vučić tokom pričanja sa nadležnima oko radova.

Pre toga, Vučić je prisustvovao obeležavanju početka radova na Obilaznici oko Gornjeg Milanovca.

Tom prilikom je istakao da se u Milanovac dosta ulagalo, kao i da nova ulaganja tek slede, ali i istakao da ljudi misle da su male stvari kada gradite 10 km puta, obilaznice, i dodao da je ova Obilaznica od životnog značaja za ljude u Gornjem Milanovcu.

