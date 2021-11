DAČIĆ U SUZAMA! Predsednik SPS upisao se u knjigu žalosti povod smrti Mrkonjića: Biće osnovana politička škola sa Mrkinim imenom!

Danas je u sedištu SPS-a na Studentskom trgu u Beogradu otvorena Knjiga žalosti povodom smrti političara Milutina Mrkonjića, koji je preminuo u subotu, 27. novembra, u 79. godini života.

Među prvima se u prostorijama stranke pojavio Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine, koji je u suzama ljubio Mrkonjićevu sliku.

Ivica Dačić prvi se upisao u Knjigu žalosti, a zatim je prišao stolu na kojem je stajala Mrkonjićeva slika i poljubio je.

Dačić nije mogao da zadrži suze, te se rasplakao zbog gubitka svog velikog prijatelja.

On je tom prilikom izjavio da će biti osnovana politička škola sa imenom Milutina Mrkonjića.

Komemoracija i sahrana Milutina Mrkonjića biće održana u četvrtak, 2. decembra.

Podsetimo, Milutin Mrkonjić, političar i dugogodišnji partner pevačice Ane Bekute izgubio je juče u 79. godini najtežu borbu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gde se poslednjih nedelja lečio zbog izraženih srčanih smetnji i tegoba.

Mrkonjiću se 18. novembra stanje naglo pogoršalo, a lekari su tada saopštili da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno.

On je prethodno, početkom novembra, završio na kardio-vaskularnoj klinici u Beogradu gde mu je ugrađen pejsmejker. U avgustu mesecu operisao je srčane zaliske, i to novom metodom, preko prepona. Partnerka Ana Bekuta bila je uz njega do poslednjeg trenutka i svakodnevno ga je obilazila na klinici. Njih dvoje su bili u ljubavi 10 godina.