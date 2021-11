PALMA: RAZLOZI KOJI SU NAVEDENI ZA BLOKADU PUTEVA SU LAŽ. NAROD DA NE SLUŠA ONE ČIJI JE PROGRAM SAMO DA KRITIKUJU

Ono što smo čuli da je razlog za proteste i blokadu puteva i autoputa u Srbiji je laž, izjavio je danas predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma obraćajući se odbornicima na sednici jagodinskog parlamenta.

- Prvo niko nije dao saglasnost u vezi sa rudnikom Rio Tinta i bilo čime što bi bilo štetno za zdravlje građana Srbije. Drugo, Zakon o eksproprijaciji je donet zbog nacionalnog stadiona koji treba da se gradi u Beogradu i nema nikakve veze sa Rio Tintom. I treće Zakon o referendumu takođe nema nikakve veze sa Rio Tintom i taj zakon je tražila Evropska unija, a Venecijanska komisija je dala saglasnost, a novi zakon je donet jer stari važeći zakon o referendumu još iz 1994. godine nije bio usklađen sa Ustavom iz 2006.godine. Tim zakonima niti se krši ustav, niti sloboda kretanja, niti sloboda medija. Sve što su naveli kao razlog za blokadu puteva u Srbiji je neistina. Taj deo opozicije je sam sebe demantovao tako što su blokirali puteve i autoput i tako direktno kršili slobodu kretanja - rekao je Marković.

Kako kaže, blokirali su međunarodni autoput gde je frekvencija 40 puta veća nego pre deset godina.

- Moja poruka građanima je da ne slušaju one čiji je program samo da kritikuju nešto što se gradi i pravi. Ako ti se nešto ne sviđa što se gradi, reci šta bi ti napravio ili reci šta si napravio dok si bio na vlasti, a ne samo da obilaziš nova gradilišta i da kažeš “to ne valja” ili “što metro ide od te do te tačke, a ne na neku drugu destinaciju”. Tako su kritikovali i Beograd na vodi koji je danas najlepše zdanje u Srbiji. Da narod ne naseda na te priče, da se borimo i pokažemo dela i da nam dela budu kriterijum. Kao i ovde u Jagodini, mi imamo toliko dela da nam treba dva meseca da obiđemo sve ono što smo uradili od kada nas je narod izabrao. I to će biti naš predizborni program i izveštaj o radu, da pokažemo šta smo uradili i da kažemo koja su to nova dela koja ćemo uraditi - rekao je Marković.

Autor: