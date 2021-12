Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, raspisao je sinoć Referendum o promeni Ustava Srbije, koji će se održati 16. januara, ističući za TV Vesti da je jučerašnji dan bio od izuzetne važnosti za Srbiju.

- Ustav je donet još 2006. godine, a čim je donet, iz Evrope su krenuli da pričaju da treba da se menja... -rekao je Dačić.

Kako je dodao, raniji zakon je predviđao rešenje iz Miloševićevog ustava sa 50 odsto birača, a Koštunica i Tadić su to promenili 2006. godinem za šta nije bio usaglašen zakon.

- Bili smo neozbiljni, a od početka je nekako Venecijanska komisija imala negativan stav baš prema tom delu koji se tiče Pravosuđa. Ja razumem i one koji su nezadovoljni što parlament neće da bira sudije i tužioce - dodao je Dačić.

Kako navodi, zemlje koje su zadržale ta prava da Parlament bira, jesu članovi EU, ali njih niko ne primorava da menjaju stavove upravo iz tog razloga.

- Tražili su kao generalni preduslov, da uopšte se krene napred u ovoj oblasti, promenu Ustava - naveo je Dačić.

On je istakao da ovo nije kraj tog procesa i da će tek dolaziti do promene nekih zakona, podzakonskih akata, uslova.

- Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca će sada birati te organe -rekao je Dačić.

Kako objašnjava, sada parlament neće imati prava biranja sudija i tužilaca, već će birati deo članova Visokog saveta sudvstva i tužilaca.

- Svi su bili protiv da bude 10 članova, jer je teško izglasati kada je paran broj, i zato će biti njih 11, gde će njih četvoro odabrati parlament - objašnjava Dačić.

Dačić dodaje, da četvoro koje bira parlament nisu političari, već stručnjaci iz prava.

- Veoma je bitno da se rasprše ove laži koje se unose u politički prostor. Prva je ta, da mi menjamo ceo Ustav, a ne da se promene tiču samo pravosuđa, ništa drugo ne može da se menja. Mi smo odluku o promeni Ustava doneli, i taj akt sadrži samo taj deo pravosuđa. To je deo odeljka koji se zove uređenje Vlasti u ustavu. I samo se to menja u ovom Ustavu, i to će morati da bude potvrđeno u referendumu. On je zakazan za 16 januar - rekao je Dačić, pa dodao:

- Druga laž je to, da to ima veze sa Rio Tintom, i nekim konkretnim pitanjima, koji nemaju veze sa time o čemu mi ovde govorimo. Zakon o referendumu je morao da se donese, da bi bio usklađen sa Ustavom iz 2006. godine. Sa druge strane, nismo mi izmislili da sada treba 50 odsto, ta praksa se uvodi svuda u Evropi - priča Dačić.

Autor: