ORLIĆ: Tajkunska banda u paklenom pohodu na svakoga ko se preziva Vučić

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Vladimir Orlić, reagovao je na navode pojedinih medija o navodnom angažmanu sina predsednika Srbije Danila Vučić kao menadžera mladog fudbalera u Italiji.

Kako je ocenio, rešila banda mafijaška i tajkunska da svojom prljavštinom kidiše na sina Aleksandra Vučića, ponovo da mu život svojim bolesnim lažima sadistički uništava – i na rođendan.

Kako je naveo, u paklenom pohodu do uništenja svakoga ko se samo preziva Vučić, pod ruku se uhvatili sa pedofilom koji koljaču Belivuku šapuće da ga mnogo voli. I sa tajkunčinama lopovskim Đilasom i Šolakom, sa čijih platformi za masovno trovanje bestijalne gadosti prskaju na sve strane, kao i sa svim njihovim moralnim Marinikama i sličnim slugeranjama što žive od tajkunskih "pozajmica" na račun jednog unesrećenog i do kostiju opljačkanog naroda. Pravo se društvo skupilo, da pokaže još jednom koliko su u svom zverskom naumu – svi isti.

- Jesu li se onda svi zajedno i "konsultovali" oko ove poslednje gadosti sa advokatom koljača i konsiljerem ubica, kad već jednom priznaše da su na redovnoj vezi? Je l' im i najnoviju turu laži na račun mladića kom ni najmanji greh nisu uspeli da pronađu, a kopali su onoliko mesecima, osmislio dripac koji je već snimljen kako lažne optužbe na račun Vučića dogovara sa svojim "klijentima" zlikovačkim? - rekao je Orlić, pa dodao:

- Ili su sve opet odradili oni njihovi "operativci" koji su nedužnog momka, ali i druge članove porodice Vučić, već progonili i uhodili, crtali im mete na čelu, uništavali kampanjski i po prljavom zadatku? Ili ipak zasluge za ovo divljanje idu zlikovcima sa Đilasovog "portala", što se već junački proslavio kao megafon za pretnje poslate sinu predsednika Srbije iz Centralnog zatvora?

- I je li dovoljno dilera, ubica, prljavim i krvavim novcem zadojenih zlotvora moralo da pripomogne? Koliko god da se smeća tu upreglo, a sigurno se sve međusobno usput "izljubilo" kako znamo da banda mafijaška ume i "voli" – malo vas je, bednici, da Aleksandra Vučića i Srbiju pomerite i za pedalj. Neće kanalizacija nikad više na grbaču ljudima, to vam je Aleksandar Vučić već stavio do znanja, a to isto vam sada narod – obećava - zaključio je Orlić.

Autor: