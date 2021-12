Aleksandar Đurđev: Novi Sad je, zahvaljujući Vučeviću, ponovo postao SRPSKA ATINA

Novi Sad je danas grad koji privlači strane investitore, studente iz celog regiona, jedno je od najvećih gradilišta Balkana, a uz to i buduća kulturna prestonica Evrope.

Novi Sad je zahvaljujući Milošu Vučeviću poslednjih godina povratio svoj stari sjaj, svoje dostojanstvo, ekonomski napredak i kulturni razvoj i ponovo postao ,,Srpska Atina" i to je jedini razlog zbog koga razni NVO neargumentovano i ad hominem napadaju aktuelnog gradonačelnika - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On napominje da je Novi Sad danas grad koji privlači strane investitore, studente iz celog regiona, da je jedno od najvećih gradilišta Balkana, a uz to i buduća kulturna prestonica Evrope. Sve ovo misle i građani Novog Sada koji Vučeviću već godinama daju puno poverenje na izborima, dok to ne vide jedino oni poput Nebojše Milenkovića kojima smetaju srpske trobojke na ulicama Novog Sada i gradonačelnik koji nema problem da brani Republiku Srpsku iz koje poreklo vode mnogi naši sugrađani - istakao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige ističe da su različiti NVO i pokreti, u kojima obitavaju ljudi poput pomenutog Milenkovića bez ikakvih profesionalnih dostignuća, peta kolona u službi stranih interesa. Njih ne zanimaju ni urbanizam ni ekologija, već guranje klipa u točkove srpske ekonomije koja je uzletu, a što se ne sviđa njihovim inostranim nalogodavcima.

To su isti oni koji na zastave Srbije dodaju petokrake sprejovima, koji se zalažu za priznanje tzv. vojvođanske nacije i koji žele da Srem, Banat i Bačku odvoje od ostatka Srbije. Građanima je sve jasno time što isti napadaju Vučevića jer neće da stavi žig genocidnog naroda srpskom narodu kome pripada - zaključio je Đurđev.