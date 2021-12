KOVAČEVIĆ ZA PINK: Republika Srpska neće više da trpi pritisak koji se vrši nad Dejtonskim sporazumom - TO JE ONO ŠTO VIŠE NEĆE DA SE TOLERIŠE! (VIDEO)

Radovan Kovačević, savetnik srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, ističe da sve što radi Međunarodna zajednica jeste to, da se kreira jedna veštačka centralizacija BiH uvek na uštrb Republike Srpske, i uvek na uštrb interesa druga dva konstitutivna naroda, Srba i Hrvata uvek u interesu jednog naroda, Bošnjaka.

- Ono što imamo u poslednjem periodu, jeste velika kriza, a svi zaboravljaju kako je do nje došlo... Izazvana je time što je Valentin Icko nametnuo određeni zakon, što je za nas neprihvatljivo. Mi ne pristajemo na to da nam neko nameće zakone - kaže Kovačević.

Govoreći o pitanju da li je Kristijan Šmit zaista predstavnik ili nije, Kovačević ističe da se to najbolje vidi na sednici Saveta bezbednosti UN.

- Kada se govori o BiH, glavni izvestilac na tim sednicama uvek bude Visoki predstavnik, a sada ga nije bilo, jer ne postoji, i nije izabran - dodao je Kovačević.

- Imamo veliki pritisak na Republiku Srpsku sada. Jer ona ne želi da trpi pritisak koji se vrši nad Dejstonskim sporazumom, i to je ono što više neće da se toleriše. Sve što naša borba jeste, jeste zaštita Ustavnog poretka i da se vratimo u Ustavni poredak - kaže Kovačević.

Darko Obradović sa Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost objašnjava da poslednjih 10 godina na Zapadnom Balkanu nema aktivne diplomatije, već formalne.

- Region nameće potrebu da se bavimo diplomatijom, da imamo aktivne izaslanike... Dejton treba čuvati, jer bolja solucija ne postoji - rekao je Obradović.

Kako je dodao, sudbina građana BiH jeste u rukama političkih elita, ali je i međunarodna zajednica svesna da Dejton ne može da se menja ''odozgo'', nego ''odozdo'', i da bez dogovora tri konstitutivna naroda nema ništa.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u dnevnom listu Politika, objašnjava da je Dejton nastao nakon rata, da svako ko radi protiv Dejtona, i ko predlaže revizije, radi protiv Mirovnog sporazuma.

- Ono što je važno da se primeti je to da smo do sada imali podelu među državama koje jesu i koje nisu priznale Kosovo. Odnosno one koje su prekršile rezoluciju 1244. Po pitanju BiH je do sada vladalo jednistvo među velikim silama, ali sada, poslednjih meseci vidimo da je došlo do iste podele, kao i na pitanju Kosova, i to je ono što zabrinjava, jer više nema tog jednistva, i to je ono što ne može da nas umiruje - rekao je Bilbija.

Autor: