Palma i Dmitrović održali zajedničku konferenciju za novinare: SRBIJA MORA DA DOBIJE DEMOGRAFSKU BITKU!

Ministar Dmitrović je istakao da su retki primeri u Srbiji da prilikom poseta lokalnih samouprava bude zadovoljan onim što je u njima urađeno po pitanju demografije.

Kako navodi, Jagodina je jedan od retkih gradova gde je zadovoljan svim onim merama koje su sprovedene kako bi se zaustavila bela kuga. Dmitrović je kazao da je Jagodina imala snage da se uhvati u koštac sa ovim problemom.

- Zahvaljujem Markoviću na merama kojima uspeva da ublaži demografski pad. Mi moramo u narednom periodu da povedemo više računa o odumiranju srpskog sela, da zaštitimo srpskog seljaka od uvoza svega i svačega jer nekontrolisani uvoz namirnica ima za rezultat i propadanje seoskih domaćinstava. Što se tiče povećanja nataliteta, na predlog predsednika Vučića do kraja godine biće donet novi paket mera koji će imati za cilj da pospeši radjanje dece. Svako novorodjeno dete će dobiti po 300.000 dinara, a u tom paketu mera biće razmotrena i mogućnost kako da mladim ljudima kroz podsticaj od 20.000 evra omogućimo kupovinu stana - zaključio je Dmitrović.

DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: BRIGA O DECI I PORODICI PRIORITET GRADA JAGODINE

Dragan Marković Palma predsednik Skupštine grada Jagodine naglasio je da grad Jagodina izdavaja ogromna sredstva za pomoć porodici, deci i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Napomenuo je da je grad Jagodina prvi u Srbiji doneo odluku da se novorodjena deca pomažu sa 1200 evra, što je doprinelo da na teritoriji grada u pojedini školskim godinama bude čak i do dva odeljenja osnovaca više upisano. Takodje je rekao da je za svako četvrto i dalje rodjeno dete u periodu od 2008 do 2010. godine grad doneo odluku da se ta deca pomažu sa dvesta evra do punoletstva svakog meseca, što ta deca i dan danas primaju.

- Izgradili smo nove škole i vrtiće. Sve do epidemije korona virusa, 15 godina su u organizaciji grada studenti putovali u Beč, srednjoškolci išli na letovanje u Grčku, a osnovci kada završe četvrti i osmi razred u Crnu Goru. Pomagali smo gradjane i u vreme korone i tada smo za najugroženije podelili 7.500 paketa sa hranom i sredstvima za ličnu higijenu. Kod nas u Jagodini je od pre tri godine besplatan autobuski prevoz za sve, a do tada ovu mogućnost su imali djaci i studenti sa teritorije grada. Samo u prošloj godini za socijalna davanja grad Jagodina je izdvojio više od 200 milona dinara - kazao je Marković.