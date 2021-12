Predsednik skupštine Ivica Dačić objašnjava da potpuno treba odvojiti temu zaštite životne sredine, od svih propratnih događaja kao što su protesti, jer svi koji su ih organizovali, to posmatraju sa političke strane sa ciljem da izvuku neku korist.

- Sa aspekta aktera na političkoj sceni, ovo je zaista bila jedna tema koja je mogla da se eksploatiše i da posluži faktor pozicioniranja pred izbore. Drugi deo priče jeste zaštita životne sredine, jer znate šta, ako bi vas pitao i ja i bilo ko, da li želite da živite u zdravoj sredini, naravno da da. I to je tema koja je u prioritetu tema, i spada u sam vrh. Jer imate tu strahove ljudi, strah od rata, od bolesti i strah od gubitka radnog mesta, a sada imate situaciju da ako vam neko predstavlja da će doći do zatrovanosti, i da je to štetno po vodu, hranu, klimu, normalno da će veliki broj da reaguje - priča Dačić.

On dodaje da svaka politička partija ima ekološke teme, ali da Srbija još uvek nema partije koje se bave zaštitom sredine, kao što su Zeleni, koji, kako Dačić navodi, više nisu usmereni samo za zaštitu životne sredine.

- U političkom i geografskom smislu, veliki broj ljudi iz najpoštenijih i ljudskih pobuda izražava protest protiv zagađenja. Svi smo mi svedoci klimatskih promena, stvaranja uslova za pandemije i svega što nas prati - naveo je Dačić.

Kako objašnjava, ljudi su nemarni, i svesno uništavaju planetu, a sve što nam se dešava, može biti neka vrsta kazne.

Dačić je dodao da promene klimatskih promena izazivaju globalno zagrevanje i otopljavanje delova planete pod ledom, a da su procene da za narednih 30 godina, planeta ne sme da se zagreje ni za 1 stepen, ističući da je obaveza sveta da se uvedu električni automobili.

- Mora i da se menja sistem grejanja. Uvode se toplotne pumpe, što je takođe skuplje - priča Dačić.

VRAČANJE ZAKONA

Govoreći o vraćanju zakona Skupštini, Dačić objašnjava da Vlada ne može da povuče iz procedure zakon koji je usvojila Skupština.

- Kada Skupština usvoji zakon, na potezu je predsednik, da li će potpisati ukaz. Vlada ne može da menja kada se izglasa, ali su oni juče poslali tekst ranije medijima, i onda je došlo do nekih malih nejasnoća, Dakle, predsednik je vratio zakon, na ponovno odlučivanje, a kada on to uradi, Skupština mora ponovo da se izjasni. Vlada je u ovom slučaju povukla zakon o ekspoprijaciji, i on neće biti izglasavan - rekao je Dačič pa se dotakao zakona o referendumu:

- Za sutra je zakazan taj sastanak i o njemu će se raspravljati. Nesporno je da se o svim tim stvarima otvoreno razgovara - rekao je Dačić.

