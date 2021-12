VARHEJI: ČETIRI POGLAVLJA! Ovo potvrđuje da Evropska unija vidi i podržava napredak u sprovođenju reformi!

- Na IGC sa Srbijom: Otvaranje klaster poglavlja po prvi put u pristupnim pregovorima, po revidiranoj metodologiji, važan je korak napred na putu Srbije ka pridruživanju Evropskoj uniji. Grupa od 4 poglavlja! Ovo potvrđuje da EU odgovara na napredak u sprovođenju reformi... - napisao je. Podsetimo, na Međuvladinoj konferenciji EU-Srbija u Briselu danas je otvoren Klaster 4 - Zelena agenda i održiva povezanost, koji obuhvata četiri poglavlja - 14 Transportna politika, 15 Energetika, 21 Trans-evropske mreže i 27 Životna sredina i klimatske promene.

At IGC with Serbia: Opening of a cluster of chapters for the 1st time in accession talks, under the revised methodology, is an important step forward on 🇷🇸 path to joining #EU. A cluster of 4 chapters! This confirms that EU responds to progress in the implementation of reforms… pic.twitter.com/9kRJFCjgF5