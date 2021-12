REZOLUCIJA EVROPSKOG PARLAMENTA JE NEOSNOVANA! Kramonova iznosi neistine o SRBIJI

Rezolucija o Srbiji, koju su pre dva dana usvojili poslanici Evropskog parlamenta, a u kojoj se, pored ostalog, kritikuje rad kineskih investitora u našoj zemlji, izražava zabrinutost zbog nasilja nad „mirnim ekološkim demonstrantima“, kao i zbog srozavanja medijskih sloboda, primer je licemerja i izvrtanja realnosti, ocenjuju predstavnici vlasti i analitičari.

Uz to, simptomatično je da je najglasnija kada je reč o ovoj rezoluciji evroposlanica Viola fon Kramon, inače poznata albanska lobistkinja, koja je otišla toliko daleko da je tvrdila da „nije novost to da je Srbija zarobljena država“.

Odgovor na poglavlja

Komentarišući pomenutu rezoluciju, premijerka Ana Brnabić je rekla da je to u stvari odgovor hrvatskih evroparlamentaraca i Viole fon Kramon na otvorena četiri pregovaračka poglavlja, tj. klaster 4, jer sa tim ne mogu da se pomire.

- Rezoluciju je pisao neko iz Beograda. Tako izgleda, jer je poenta tog dokumenta politikantstvo kroz pljuvanje Srbije i bez problema da se u tome pokaže licemerje - istakla je Brnabićeva.

Ona je navela da je 11 od 12 hrvatskih evroparlamentaraca glasalo za rezoluciju.

- Oni nama sole pamet zbog murala Ratku Mladiću, a ne pominju skupove podrške i veličanje svojih osuđenika - naglasila je premijerka i pokazala fotografije sa skupa i obeležja haškom osuđeniku Slobodanu Praljku na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Premijerka se osvrnula i na navode u rezoluciji da je policija bila brutalna prema mirnim demonstrantima.

- Policije nije bilo na blokadi saobraćaja međunarodnih puteva u Srbiji, dok su policije nekih zemalja EU oštro reagovale na slične demonstracije u tim državama - istakla je Brnabićeva, podvlačeći da se u rezoluciji ne pominje ništa od jezivih izjava u medijima koje su upućene predstavnicima vlasti u Srbiji.

Ambasadorka Kine Čen Bo ocenila je da je rezolucija u delu o kineskim preduzećima u Srbiji neosnovana i da na osnovu lažnih informacija diskredituje kineska preduzeća i kinesko-srpsku saradnju.

- To je tipična politička manipulacija, koja na osnovu lažnih informacija i predrasuda, neutemeljenim i zlonamernim klevetanjem diskredituje kineska preduzeća i kinesko-srpsku saradnju - rekla je ambasadorka Čen Bo, komentarišući navodnu zabrinutost evroparlamentaraca zbog stanja ljudskih prava vijetnamskih radnika u kineskoj fabrici „Linglong“ u Zrenjaninu.

Volimo Srbiju, želimo je u EU

Šef delegacije EU Emanuel Žiofre rekao je da EU nakon otvaranja klastera 4 sa radošću čeka dalji napredak Srbije u reformama, posebno u oblasti pravosuđa. Kaže i da očekuje da će referendum zakazan za 16. januar dodatno utabati stazu reformi i pravosudni sistem učiniti nezavisnijim i efikasnijim.

- Volimo Srbiju, želimo da ona postane deo naše porodice. Svesni smo njene lepote, jakih strana i potencijala da radimo zajedno kako bismo se suočili sa izazovima i opasnostima - rekao je on.

Analitičar Stevica Deđanski kaže da rezolucija EP izvrće realnost.

- Ovom rezolucijom Zapad pokušava da nam kaže da ne treba da se razvijamo. Kada oni privlače kineski kapital, onda je to u redu, ali kada to rade male zemlje poput Srbije, onda im to smeta - ističe Deđanski, dodajući da je ceo izveštaj tendenciozan i da ne odslikava pravo stanje stvari.