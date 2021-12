MILOVAN JOVANOVIĆ NA SARAJEVSKOJ N1: Vučićeva inicijativa od suštinske važnosti, BiH što pre da pristupi Otvorenom Balkanu

Novinar i politički komentator Milovan Jovanović, u uključenju za sarajevsku N1 televiziji u "Danu uživo" izjavio je da BiH treba što pre da pristupi inicijativi "Open Balkan" nezavisno od toga što Crna Gora i Priština nisu jer je to najvažnija i najplodotvornija inicijativa od raspada SFRJ.

- Potpisivanjem sporazuma u Albaniji urađena je velika stvar. Ova inicijativa predsednika Srbije je važna ne samo za Srbiju, Severnu Makediniju i Albaniju ona je potrebna i BiH i Crnoj Gori i Prištini jer samo revitalizacija i reintrgracija Jugoslovenskog prostora moze doneti boljitak svima nama. Da nije bilo ekonomskih pa politickih integracija koje su rezultirale stvaranjem EU proces pomirenja u poratnoj Evropi ne bi bio tako brz ni efikasan ni uspešan.

"Open Balkan" je u našem interesu jer sve nas moze da stabilizuje i sukcesivno uvede u glavni evropski tok, Evropsku uniju.

- Ovo je model koji ekonomski,privredno i politicki moze da preporodi naš region, da od Balkana napravi oazu mira i porgresa.Važnu stvar je uradila PKS. Temelje mini Šengena postavio je predsednik PKS Marko Čadež kroz privrednu i ekonomsku saradnju sa privrednim komorama regiona. Nadam se da će BiH sto pre da pristupi ovoj inicijativi jer je ona u interesu svih njenih građana i svih nas jer samo tako možemo imati sigurnu i uspesnu budućnost i mi i nasa deca na ovom prostoru. Zato je ova inicijativa predsednika Vučića od suštinske vaznosti - kaže Jovanović.

Orban je, naime, šokirao nedavnom izjavom rekavši da se Bosna i Hercegovina ne može integrisati u Evropsku uniju sa dva mliona muslimana. Jovanović smatra da ne treba pridavati pažnju takvoj izjavi jer Mađarska jeste članica EU i NATO-a, ali kako kaže, nije jedna od najvažnijih država EU.

Suština je, navodi, to da je EU neefikasna i da međunarodna zajednica snosi najveću odgovornost za ono što se dešava u BiH.

- Ne za sada, poslednjih godinu ili dve već u proteklih 10 ili čak 15 godina. Dakle, međunarodna zajednica je ta koja je tolerisala i nije želela adekvatno sankcionisati one pojedince i one subjekte u BiH koji su bili remetilački faktor. Ona je okretala glavu i njoj je bilo važno samo da ne dođe do novih sukoba i rata. A to kako će BiH funkcionisati, kako će se razvijati i kako će građani živeti, nije je interesovalo. BiH tapka u mestu i to je, čini mi se država sa najvećom društvenom nejednakosti u Evropi, zemlja u kojoj ne dolaze strani investitori - pojasnio je Jovanović.

Autor: