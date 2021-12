Veliki planovi za jubilarnu godinu poslovanja: Novosadski sajam u 2022. širom otvara vrata starim i novim manifestacijama!

U godini kojom se navršava čitav vek od osnivanja, Novosadski sajam vratiće, posle skoro dve godine, izlagače i posetioce u svoje hale punim kapacitetom i u skladu sa svim merama zaštite.

- U 2020. godini je poslovanje Sajma pretrpelo velike gubitke ,istakao je Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma na završnoj konferenciji za novinare i pojasnio da je, u skladu sa Odlukom Vlade Srbije i Naredbom Gradskog štaba za vanredne situacije, Novosadski sajam predao sve raspoložive prostorne kapacitete kao i deo opreme za potrebe organizacije privremene Kovid bolnice u dva navrata - u periodu od kraja marta do juna i zatim početkom decembra 2020. do januara 2021. godine.

Na Novosadskom sajmu u 2020. su održana četiri sajma u tradicionalnom formatu - Dani energetike i investicija, Sajam knjiga, Sajam obrazovanja i Izložba umetnosti ART EXPO, a organizacija događaja u vreme pandemije usmerila je dešavanja u virtuelni prostor. Za te potrebe je kreirana veb-platforma ExpoOnline.rs. koja je potvrdila poziciju Novosadskog sajma kao lidera i inovatora u sajamskoj industriji u ovom delu Evrope. Na njoj je od 14. do 23. decembra 2020. održan i Međunarodni poljoprivredni sajam, prvi u onlajn izdanju.

Nemogućnost organizacije sajmova i događaja, je ograničila sticanje prihoda u toku godine skoro isključivo na izdavanje poslovnog prostora u zakup, uz određene ustupke zakupcima.

U godini na izmaku Poljoprivredni sajam, uz koji su istovremeno organizovani Sajam lova i ribolova i Sajam ekologije, je bio među prvim događajima te veličine u Evropi uz odgovarajuće mere zaštite. Posetioci su ulazili uz Digitalni zeleni sertifikat, negativan PCR ili brzi antigenski test. Za one koji nisu posedovali potrebne dokumente Novosadski sajam je, u saradnji sa Gradom Novim Sadom, obezbedio brze antigenske testove, uračunate u cenu karte . Realizacija ovog Sajma je „patentirala“ svojevrstan protokol za

organizaciju takvih događaja, na zadovoljstvo organizatora, izlagača i posetilaca, a Sajmu omogućila „preživljavanje“ do normalizacije bezbednosnih i privrednih tokova.

Tokom jeseni održani su i Sajam sporta i Dane energetike i investicija, obezbeđujući sigurno okruženje kako za izlagače, tako i za posetioce, učesnike priredbi i zaposlene, a tokom godine na sajmu i Kongresnom centru "Master", održan je i niz događaja u kojima je Novosadski sajam učestvovao kao partner ili podrška.

Sa značajnim iskustvom iz ove, u 2022. godini Novosadski sajam će priređivati sajmove na tradicionalan način - u halama, na otvorenom prostoru i u Kongresnom centru "Master".

- Pored do sada poznatih priredbi planiramo i nove sajmove i događaje.Prve priredbe biće održane od 3. do 10. marta 2022. godine, Sajam knjiga, 17. međunarodni sajam obrazovanja PUTOKAZI i 26. međunarodna izložba umetnosti ART EXPO. Sledeće godine Novi Sad će biti Evropska prestonica kulture i upravo na Novosadskom sajmu, u istom terminu, biće realizovan deo programskog luka Fondacije "Seobe duša". Reč je o inovativnom Sajmu knjiga, brojnim performansima, pozorišnim predstavama, koncertima i drugim aktivnostima koji se tematski uklapaju u jedan od osam programskih lukova Fondacije.

Najveća priredba i agrobiznis događaj u ovom delu Evrope Međunarodni poljoprivredni sajam vraća se u svoj standardni prolećni termin, a biće održan od 21. do 27. maja. Kao i do sada, okupiće najznačajnije kompanije i male proizvođače na svim poznatim segmentima priredbe. Među priredbama koje će se "preseliti" u novi termin su Međunarodna izložba zlatarstva i časovničarstva SJAJ, koja će biti održana u aprilu i Sajam turizma koji je planiran za novembar. S obzirom na to da je Novi Sad "regionalni lider i prestonica IT i gaming sektora", koji najbrže raste i jedan je od najperspektivnijih, za oktobar planiramo i novu priredbu Sajam informacionih tehnologija. – istakao je Cvtković i dodao da se za februar se planira Sajam zavičaja, u septembru Auto-Moto Berza, a Novosadski Oktoberfest sredinom oktobra.

Tu su Međunarodna konferencija o suncokretima, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo (jun), Automotive Conference EV DAYS Electric & Hybrid Technology, SUPLS - Srpsko udruženje profesionalaca u lancu snabdevanja i BalCCon - Balkan Computer Congress, dodao je Cvetković.

- Sa početkom godine ulazimo i u period u kojem ćemo se posvetiti pripremama za obeležavanje 100 godina Novosadskog sajma i 90 godina Poljoprivrednog sajma. Za Novosadski sajam je od izuzetne važnosti činjenica održavanje kontinuiteta događaja. Ipak, i pored velike pomoći države koja je pružena svim privrednim subjektima, a koju smo i mi iskoristili kao i naknade troškova po osnovu korišćenja kapaciteta za potrebe privremene Kovid bolnice, određene delatnosti kao što je Sajamska, su pretrpele velike gubitke o čemu svedoči i naš poslovni rezultat. U ovim okolnostima pronalaženje sistemskog rešenja na nivou države za kompletnu delatnost kako bi se svim privrednim subjektima ove delatnosti na isti način obezbedilo održavanje aktivnosti na osnovnom nivou, je nužno za opstanak i, zaključio je Cvetković, upućujući svima želje za bolju 2022. godinu.