"Siguran sam da, kad saberemo sve naše glasove i odbornike, da ćemo imati ubedljivu pobedu. Znate zašto? Ostvarili smo značajne rezultate za ovih 10 godina koliko sarađujemo, i ljudi ne moraju da veruju nekome na reč, već mogu da veruju delima. Upravo je to naša prednost. Osim pobedom na izborima, drugačije se ne može na vlast. Srbija je demokratska zemlja, ima poštene i slobodne izbore, pa izvolite", rekao je Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, u intervjuu za portal Pink.rs.

Kako biste, iz perspektive predsednika Skupštine, sumirali odlazeću godinu?

- Teško je u uslovima pandemije izvršiti neku objektivnu analizu. U ovakvim uslovima teško je ostati živ i zdrav, i sačuvati narodno zdravlje i funkcionisanje države. Ipak, Srbija je uspela da već drugu godinu uzastopno očuva svoju ekonomiju, životni standard ljudi, radna mesta, i to u uslovima ogromne svetske krize kada se i najbogatiji na svetu muče sa problemima. I ne samo da smo očuvali ekonomiju i standard, mi smo uspeli da napravimo veliki rast u ovih godinu dana, da privučemo još investicija. To ne može svako, Srbija je pokazala da je jaka i odgovorna država i da brine o svojim građanima, jer se to najbolje pokazuje u vreme krize. Što se tiče rada parlamenta, ja sam zadovoljan jer je Skupština bila efikasna, doneli smo važne zakone, a pored toga obavili smo nekoliko važnih poslova koji nisu bili naš redovni zadatak. Tu mislim na celu proceduru oko promene Ustava, koja je sad na samom kraju i na međustranački dijalog koji je takođe bio uspešan.

Imam i najnovije podatke o radu Skupštine. Za godinu dana doneli smo 191 zakon, a za godinu i po dana, koliko sam ja na čelu parlamenta, radili smo 131 dan. To je ogroman broj i ogroman napor, i mislim da je Skupština ostvarila sve svoje zacrtane ciljeve.

Imamo dobru godinu iza sebe, dobili smo i iz sveta potvrde za to i potrebno je da nastavimo ovako odgovornu i efikasnu politiku i dogodine.

Zaštita životne sredine nametnula se kao tema broj 1 u Srbiji, ispred koronavirusa, energetike i drugih glavnih svetskih problema. S tim u vezi, krajem novembra organizovani su protesti koji su uključivali i blokade važnih saobraćajnica. Koliko iza tih protesta stoje ljudi zabrinuti za očuvanje prirode, a koliko lažni ekolozi? Šta je cilj ovih drugih?

- Od samog početka sam govorio da treba odvojiti pitanje ekologije i zabrinutosti za životnu sredinu od pitanja politike i politizacije. Koliko im je ekologija bila važna tema videlo se po tome što su sa nje odmah prešli na referendum i gledaju kako da ga miniraju, odnosno da se protiv njega bore. Niko od njih više ne pominje ekologiju, to ih ne interesuje, sada je referendum glavna tema, a posle 16. januara će i to da zaborave pa će da se prebace na nešto treće. Znači, sve što se dešavalo sa protestima i sa blokadama bila je priča od koje se očekivalo da napravi neku pometnju, nestabilnost i incident, da bi se tako ušlo u kampanju pred referendum, a posle i za izbore. Nikoga od njih ekologija ne zanima, oni i ne znaju ništa o tome, zanima ih samo kako da nađu povod za nered i za pometnju, jer dobro znaju da u normalnoj, fer političkoj bori nemaju šta da traže. Najveći njihov neprijatelj je mirna i demokratska izborna kampanja, jer u njoj bi morali da kažu neke pametne ideje i planove, a toga nema.

Demonstrantima su ispunjeni zahtevi. Da li su oni kojima je zaštita životne sredine stvarno važna, zadovoljni odlukom predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne potpiše Zakon o eksproprijaciji i da se izmeni deo Zakona o referendumu? Da li su odlukom zadovoljni oni koji su hteli da proteste politički zloupotrebe?

- U tim zakonima je stvarno bilo nekih opravdanih primedbi i mi smo te primedbe uvažili, najpre predsednik Vučić, a posle i Vlada i Narodna skupština. Ali te primedbe su bile toliko male da smo mogli da ih otklonimo u nekoj javnoj raspravi ili u razgovoru, a ne na ulici. Oni koji su tražili promene, zadovoljni su, ali to je razbesnelo ove iz opozicije, one koji su hteli da proteste zloupotrebe u političke svrhe, jer su tražili da se neredi na ulici održe što duže, najbolje do 3. aprila, odnosno do izbora. Apsolutno ste u pravu da su upravo oni bili i pomalo iznenađeni odlukom predsednika Vučića, koji je predloge prihvatio kako se situacija ne bi više politizovala. Nećemo da im omogućimo nerede, zato će kampanja biti fer, po najvišim standardima, izbori će biti slobodni i narod će moći da glasa po svojoj savesti, a ne po pritisku sa ulice.

U kojoj meri će tema Rio Tinta i (lažne) brige o ekologiji biti zloupotrebljena od strane dela opozicije pred izbore?

- Biće toga još, sigurno, ali ja ih opet pitam — zar se niste do sad naučili da ne možete da tražite demokratiju nedemokratskim načinima? Zar vam do sada nije jasno da na ulici ne možete da dođete na vlast, nego samo na izborima? To im najviše smeta i najviše ih boli. Oni već godinama pokušavaju da izazovu neki veliki bunt i da to preraste u prevrat, kao što je bilo 5. oktobra, a onda im na taj prevrat dođe po 500-600 ljudi i onda su Vučić i Dačić diktatori. Njih mnogo boli što nema pozitivnog odgovora od strane naroda. Mnogi od njih, Đilasova stranka, Jeremićeva stranka, i ovi iz ekološkog bloka, niko od njih nikad do sad nije izašao na izbore, oni beže od izbora. Žao mi je, ali ne postoji drugi put da dođete na vlast. Srbija je demokratska zemlja, ima poštene i slobodne izbore, pa izvolite. Međutim, mnogi od njih nikada nisu ni izašli na izbore, stalno su od izbora bežali i tražili nekakav alibi u izbornim uslovima. Sada će ovo njima biti prvi ispit i videće koliku podršku imaju od strane građana.

Šta očekujete od izbora? Kakve rezultate?

- Siguran sam da će vladajuća koalicija ostvariti ubedljivu pobedu, odnosno da će imati ubedljivu većinu. Još nismo doneli odluku o tome kako ćemo nastupiti na parlamentarnim i gradskim izborima, da li ćemo imati jednu ili dve liste, ali već smo se dogovorili da imamo zajedničkog predsedničkog kandidata. U tom pogledu, imamo potpuno saglasje te koalicije koju predvode SNS i SPS, i siguran sam kad saberemo sve naše glasove i odbornike, da ćemo imati ubedljivu pobedu. Znate zašto? Ostvarili smo značajne rezultate za ovih 10 godina koliko sarađujemo, i ljudi ne moraju da veruju nekome na reč, već mogu da veruju delima. Upravo je to naša prednost.

Jedna ili dve liste na izborima? Kako će rezultati biti bolji?

- To je stvar procene. Imamo dobru saradnju sa Vučićem, odnosno sa SNS. Podržali smo ga i prošli put, i bio je naš zajednički kandidat 2017. godine. Međutim, tada nisu održavani parlamentarni izbori i nismo imali aktuelno pitanje listi, a ovde se postavlja pitanje šta je najbolje. Teška je situacija kada imate različito koncipirane glasačke listiće – za jedne, druge i treće izbore. Pitanje je kako će biračko telo reagovati ako na jednom listiću idete zajedno, a na drugima odvojeno. S druge strane, pitanje je da li im je prihvatljivije da postoji jedna lista ili njih više. To je, dakle, pitanje za analizu, ali nije stvar politički problematične situacije, već traženja najboljeg mogućeg rešenja kako da osvojimo što veći broj glasova, da ne izgubimo nijednog birača, a da pri tome imamo i što veći broj poslanika i odbornika. Različita su mišljenja analitičara, jedni kažu da bismo osvojili više kada bismo išli zajedno, drugi da bismo osvojili više odvojeno. Moramo da donosimo odluke i sredinom januara ćemo to i da uradimo.

Za 16. januar 2022. raspisan je referendum o potvrđivanju akta o promeni Ustava Republike Srbije. Kako komentarišete morbidne napade pojedinaca iz dela opozicije, koji kažu da ste izabrali baš ovaj datum kako biste "pokrili godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića"?

- Baš tako, kao morbidne napade. Suočeni smo sa notornim i morbidnim lažima! Vidimo notorne laži na dnevnom niovu, laži koje se odnose i na porodicu predsednika Vučića, na sina, na brata, ne znam ni ja na koga sve. Ide se i do svakodnevnih pretnji kojima svedočimo na javnoj sceni. Nikome od nas nije palo na pamet da povezujemo ubistvo Olivera Ivanovića sa danom održavanja referenduma, a njima je to palo na pamet. Zašto? Je l’ imaju neku grižu savesti zbog toga? Mi moramo da održimo referendum i da potvrdimo odluku sa referenduma u Skupštini u toku mandata ovog saziva parlamenta, jer Ustav kaže da cela procedura mora da se završi u okviru jednog saziva Skupštine. Ko počne proces promene Ustava, on mora i da ga završi. I to je jedini razlog zašto idemo u januaru na referendum. Ovaj termin posle novogodišnjih praznika gotovo je jedini realan kako bi se imalo vremena i za neke prigovore, ponavljanje glasanja, i kako bi Skupština mogla da proglasi promene Ustava, pa da potom bude raspuštena.

Nikakve veze to nema sa ubistvom Olivera Ivanovića. U ostalom, da vam kažem, supruga Olivera Ivanovića je poslanik u parlamentu i prva je na listi Srpske napredne stranke. Kažu da želimo da pokrijemo ubistvo. Pa zašto bismo mi to radili? Nama je interes da se ubica pronađe i insistiramo od kosovske policije da se dođe do razrešenja, da se otkrije ko je ubio i po čijem nalogu Olivera Ivanovića. Nemamo razloga da pokrivamo i prikrivamo ubistvo, niti bilo koju činjenicu u vezi sa zločinom, tako da je to potpuno suludo i morbidno.

Da li se promenom Ustava dira u preambulu o Kosovu i Metohiji? Zašto i od koga stižu napadi i tvrdnje da se referendum odnosi na promenu statusa KiM?

- Ovim promenama menja se samo način izbora sudija i tužilaca, i ništa više. Ni preambula, ni status Kosova i Metohije unutar Srbije, ništa osim izbora sudija i tužilaca. Referendum se odnosi na to da li želimo da parlament bira sudije i tužioce, ili da to bira neko nezavisno sudsko i tužilačko telo. Sve drugo je čista manipulacija, laž i podmetačina kako bi se napravila konfuzija i kako bi što manje ljudi izašlo na referendum ili da oni koji izađu glasaju protiv. To je u stvari borba protiv Vučića, Dačića i drugih sa vlasti. Građani takvima nisu bitni, iako je građanima valjda u interesu da im sudije i tužioci budu što bolji. Ja sam siguran da je našim građanima jasno šta se menja u Ustavu.

Koliko su odluke Skupštine Srbije i Akt o promeni Ustava uticali na otvaranje Klastera četiri u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom?

- Otvaranje pregovaračkog Klastera četiri odlična je odluka Evropske unije, samo je morala da se donese ranije zato što je Srbija zaslužila da otvori još neki klaster, zato što su naše reforme otišle mnogo dalje nego što to pokazuje broj otvorenih klastera i poglavlja. Imalo je uticaja to što smo sproveli proceduru za promenu Ustava, ne zaboravite da su ustavne promene zahtev EU već godinama i to jedan od važnijih. Tako da su i u Briselu dobro procenili da se ne igramo sa obavezama koje smo preuzeli, da radimo dobro i to mora da se verifikuje. Živi bili, ali siguran sam da ćemo sledeće godine da otvorimo još neke pregovaračke klastere.

Očekujete li konkretan napredak po pitanju evrointegracija u narednoj godini?

- Kao što sam rekao, mi treba mnogo brže da napredujemo, ali je problem što je naše napredovanje često u vezi sa različitim političkim uslovljavanjima koja su veoma različitog karaktera. Ne mogu sada da kažem očekivanja jer se ona ne zasnivaju na nekim realnim parametrima. Mi ćemo da uradimo sve što možemo, ali kako će to Evropa da vrednuje... Ponekad to zavisi od toga šta misle o Kosovu, da li smo kooperativni kako oni kažu, od toga šta misle o našoj saradnji sa Rusijom i Kinom, i tako dalje.

Koji su Vaši lični planovi za 2022. godinu? - Isti su kao i vaši, zdravlje u porodici, napredak dece, mnogo više druženja i lepših trenutaka nego što smo ih imali ove i prošle godine zbog pandemije. A što se tiče posla, ja se nadam i planiram da nastavimo ovu politiku koja je donela mnogo toga dobrog za Srbiju i za sve naše ljude. Nema bolje politike, za nju smo nekoliko puta dobijali ogromnu podršku naroda, siguran sam da će tako da bude i na aprilskim izborima. A to znači još veći rast nego do sada, sa novom energijom i poverenjem koje se ulaže u nas. Idemo dalje!

Autor: I. P.