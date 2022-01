Vulin: Šta će nam EU ako moramo da se izvinjavamo za Jasenovac!

U godini pred nama tek nas čekaju napadi na nezavisnu politiku Srbije, kako bi nam se uskratilo pravo da sami odlučujemo ko su nam prijatelji. Na udaru ćemo biti i zbog Kosova i Metohije i Republike Srpske i saradnje sa Rusijom i Kinom. Predsednik Vučić pokazao je proteklih godina da je u stanju ne samo da formuliše, nego i da sprovede nezavisnu spoljnu politiku - kaže Vulin.

Da je poslušao evrofanatike i uveo sankcije Rusiji, imali bismo srdačno tapšanje po ramenima, možda bi bio otvoren još neki klaster, ali bi ova zima bila veoma teška i ostali bismo bez gasa. Svi ti pritisci kojima smo izloženi i koji tek slede, imaju veze samo sa jednom činjenicom: onima koji nas napadaju ne odgovara samostalna i snažna Srbija. A samo takva Srbija može da štiti Srpsku, čuva Kosovo i sarađuje sa Moskvom i Pekingom.

Ovako ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin odgovara na pitanje oko čega će pritisci na Srbiju biti najjači - KiM, RS ili veza sa Rusijom i Kinom.

On ukazuje koliko je sve što se dešava u vezi sa energetskom krizom isključivo u vezi sa politikom i antiruskom histerijom:

- Srbija nikada neće postati deo antiruske histerije i svaka rusofobija je uvek i srbofobija. Čvrsto verujem u potrebu stvaranja "srpskog sveta", da Srbi budu jedinstven politički narod koji o ključnim pitanjima donosi jedinstvene političke odluke i formuliše ih u Beogradu. To je ključ našeg opstanka. Narod koji je prošao kroz iskustvo Jasenovca i "Oluje" nema pravo da bude politički nejedinstven i da drugima prepusti svoju sudbinu.

* Sve je teže voditi multivektorsku politiku, da li je došao trenutak da se od toga odustane? U više navrata ste poručivali da treba napustiti put ka EU?

- To je i dalje moj stav, ali građani Srbije većinski smatraju da treba nastaviti ka EU i ja to poštujem. Ako članstvo u EU znači da moramo da odustanemo od istine o svom narodu, da prihvatimo srebrenički genocid, da se izvinjavamo Hrvatima zbog Jasenovca, da moramo da prihvatimo da nemamo prijatelje na Istoku, da moramo da se odreknemo vojne neutralnosti, RS da napustimo - pa šta će mi onda ta EU? Šta ćemo dobiti? Veće plate? Pa, nije nam EU obezbedila veće plate već srpska privreda i politika koju vodi Vučić. A kako se Srbija razvija, uskoro će doći vreme da će EU više značiti da mi budemo članica EU, nego što će to značiti nama.

* Šta se, po vama, krije iza pojedinih tvrdnji da Srbija, zalaganjem za "Otvoreni Balkan" zapravo hoće da stvori "srpski svet" u regionu"?

- Povezivanje je dobro i brisanje granica je odlično - osim kada to Srbi rade. To već dovoljno govori. Recimo, između Albanije i Kosova, teritorije pod upravom UN, više nema nikakvih granica, ukinute su. I to nikome ne smeta. A kada ja, na primer, otvorim most Bratoljub prema RS, onda govore o srpskoj hegemoniji.

* Kako gledate na taj paradoks da se Srbija iz komšiluka optužuje za velikosrpske aspiracije, da Kamberi tvrdi da je zemlja "u fazi propagandnog rata kao devedesetih", a svi ćute na pozive za stvaranje "velike Albanije"?

- Zanimljivo je da se niko nije pobunio kada su predstavnici Šiptara iz Preševa i Bujanovca otišli u Tiranu da se dogovore da u sastavu lokalne vlasti nema Srba. A čim Srbi pokušaju da zaštite jedni druge, onda je to problem. Ja ne stvaram ponovo veliku Srbiju, ne zato što to ne bih voleo, nego zato što je nikada nije bilo. Kamo sreće da jeste, tada bismo znali naše granice, gde živimo i koliko nas ima i ne bismo došli u situaciju da moramo da dokazujemo naše pravo da postojimo na prostorima gde smo živeli vekovima.

* Postoji li opasnost od novog rata na Balkanu?

- Kada je reč o Srbiji - ne postoji. Nemamo teritorijalne pretenzije ni prema kome, naš najviši interes je mir, da bismo nastavili da se razvijamo, rastemo, da nas ima više. Svi ratovi, sukobi na Balkanu počinju tako što neko odluči da protera Srbe, da ih etnički očisti i još da ih optuži da su sami krivi za to što se dešava. Ne verujem u sukobe na Balkanu, ali znam da je najveći izvor sukoba politika "velike Albanije". A kada vidim ko sve napada "srpski svet", znam da sam u pravu. Da li je moguće da odjednom Viola fon Kramon, Zagreb, Priština, Podgorica, islamski elementi u Sarajevu nama zapravo "žele dobro" i zato napadaju "srpski svet"? Ne bih rekao. Svi nam žele dobro, ali tako da Srba bude što manje preko granica Srbije, a da uticaj Srbije ne postoji.

* Strahujete li da ćete se naći na udaru sankcija kojima ponovo prete iz SAD i EU?

- Ako to znači da će mi zapleniti imovinu i novac izvan granica Srbije, ne strahujem, jer nemam ništa. Politika sankcija je pogrešna i Srbija nikada neće postati njen deo, niti uvoditi sankcije bilo kome, ni Dodiku, RS, Rusiji. Sankcije me ne brinu, bio bih u mnogo većem problemu da dobijam aplauze iz Prištine, da me hvale u SDA koja upravo donosi rezoluciju da treba ukinuti RS, da se Đukanović raduje kad dolazim u Crnu Goru, a posle drži govore kako su Srbi okupirali Crnu Goru. Uvek ću voditi politiku koja je u skladu sa interesima Srbije, koja odgovara Srbima i malo ću voditi računa šta o tome misle izvan naših granica.

* Javnost još čeka rasplet slučaja nezakonitog prisluškivanja predsednika Vučića...

- Policija je svoj deo posla završila, dokazala je da je postojalo ilegalno prisluškivanje, sva imena su tu i na Tužilaštvu za organizovani kriminal je da kvalifikuje delo. Suština je da se nije niko "nakačio" na broj telefona predsednika Republike, već se to radilo na drugi način. Dobijani su sudski nalozi za prisluškivanje određenih osoba, i to tačno onih za koje se znalo da će komunicirati sa predsednikom ili članovima njegove porodice. Prisluškivano je 26 ljudi i 1.800 puta su dokumentovani razgovori između njih i Vučića i članova njegove porodice, i niko od tih 26 nije izvršio ni jedno jedino krivično delo zbog kojeg bi bio optužen a kamoli osuđen. Sigurno je da predsednik Vučić i članovi njegove porodice nisu komunicirali ni sa jednim čovekom koji se nalazi na optužnici ili kojem je suđeno za bilo šta. Problem je i što su zabeleške tih prisluškivanih razgovora davane "na belo", bez zavođenja i neovlašćenim licima. Kao ministar nemam pravo na nadzor komunikacija koje se presreću, a kamoli da to pravo ima državni sekretar ili neko ispod njega.

* Koliko su realne tvrdnje da je grupa u MUP, predvođena bivšom državnom sekretarkom Dijanom Hrkalović, posle nelegalnog prisluškivanja predsednika Vučića i pokušajem konstruisanja afere "Jovanjica", bila spremna i na državni udar?

- Nisam sudija, pa da mogu da kvalifikujem delo, ali ilegalno prisluškivanje predsednika Republike je za mene državni udar, ne znam šta bi drugo moglo da bude. Što se policije tiče, mi smo to dokazali, i odgovorno tvrdim da se takve stvari više ne dešavaju u policiji, niti mogu da se dese.

* Hrkalovićeva je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično delo trgovina uticajem, da li se nastavlja istraga o svemu onome što je ona radila ili je na ovaj slučaj stavljena tačka?

- MUP nikada ne stavi tačku, već zarez. Sa gospođom Hrkalović su optužena još dva policajca, nekoliko policajaca je i osuđeno, neki su izdržali svoje kazne, neki su napustili službu zbog toga. Nijedno delo saradnje sa organizovanim kriminalnim grupama, nijedno delo koje ne može da se spoji sa policajcem - neće proći nekažnjeno. Verovatno nećemo uspeti u otkrivanju i sprečavanju svakog tog slučaja, ali bićemo uporni.

* Istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nijednog trenutka nije stala, bez obzira na podizanje optužnice. Dokle je policija stigla sa svojim delom posla i kada se mogu očekivati nove krivične prijave?

- Finansijska istraga ide paralelno, supruge optuženih pripadnika klana su privedene zbog sumnje na pranje novca i mislim da će optužnice biti podignute u najskorije vreme. Nama kao policiji je stalo da rasvetlimo svaku tragičnu ljudsku sudbinu, porodice svih žrtava zaslužuju da se sazna istina. Kada je reč o ovoj bandi, svaka kazna ispod doživotne robije za mene bi bila neshvatljiva. Zbog ovakvih stvari i dela pedofilije, žao mi je što je ukinuta smrtna kazna.

* Da li su Beograd i Pančevo, koji su bili uporište ove kriminalne grupe, sada bezbedni?

- Da, mnogo su mirniji i bezbedniji. U proteklih godinu dana nismo imali nijedno mafijaško ubistvo. To nije palo s neba. Naravno, takve stvari će se dešavati, ne možete to u potpunosti da iskorenite, ali zanima me da li još neki grad veličine Beograda u Evropi može da se pohvali ovim.

* Jeste li zadovoljni saradnjom sa crnogorskom policijom, s obzirom na to da se istraga protiv ove kriminalne grupe vodi i u toj zemlji zbog brojnih ubistava?

- Nisam zadovoljan nivoom saradnje, mislim da bi mogla da bude mnogo bolja i iskrenija, na obostranu korist. Recimo, crnogorski državni tužilac Katnić je rekao kako su Belivuk i Miljković pušteni u Crnu Goru na zahtev visokog funkcionera MUP da im se skine zabrana ulaska. Zvanično sam zatražio od nadležnih u Crnoj Gori da mi dostave informaciju ko je to iz srpske policije tražio. Dobio sam odgovor da nemaju informaciju o tome. Ili neka kažu ime, ili neka priznaju da je to laž, a ne da se ovako baca ljaga na srpsku policiju. Voleo bih da bolje sarađujemo sa crnogorskom policijom, nema razloga da ne bude tako. Činjenica je da "škaljarci" i "kavčani" nisu nastali u Beogradu, već u Crnoj Gori. Kada smo razbili tu bandu, kada je predsednik Vučić dao ogromnu podršku MUP i BIA, insistirajući da to uradimo, on im nije samo uzeo novac i tržište, već i regrutnu bazu. Oni su na našim tribinama regrutovali našu decu i pravili od njih ubice. To je nešto što mu nikad oprostiti neće i zbog čega će tražiti njegovu glavu dok je živ.

* Kakav rezultat na izborima očekujete, može li opozicija da zada ozbiljniji udarac vladajućem savezu?

- Biće veoma teško, suočeni smo sa ogromnim sumama novca koje stižu iz inostranstva, sa medijskom dominacijom, jer više medija podržava Đilasa i ostale tajkune, nego što podržava vladajuću koaliciju. Na nama je da objasnimo građanima zašto je važno da se nastavi vođenje politike predsednika Vučića, politika vojne neutralnosti i samostalnosti. Nažalost, na izborima nećemo imati sukob mišljenja i politika, već ćemo imati političke organizacije koje su direktno finansirane od stranog faktora i koje imaju samo jedan cilj - srušiti Vučića. To je njihova jedina politika.

* Očekujete li da ostanete na ovom mestu i posle izbora na proleće?

- Zavisi koga pitate, ako pitate neke ambasade - daće sve od sebe da ne budem ni na ovom mestu, ni na bilo kojem drugom. Nadam se da sam rezultatima pokazao da sam dobro radio posao i najbolje što sam mogao. Da li sam mogao bolje, jesam, da li ima boljih od mene, sigurno ima.

* Da li ćete i ove praznike dočekati na terenu i šta vam porodica kaže zbog toga?

- Moja supruga zna da kaže - pa ja sam i glasala za njega da bude takav, a ne da mi sedi kod kuće. Novu godinu dočekaću sa policijom, kao što sam nekada sa vojskom. Božić tradicionalno dočekujem negde u kopnenoj zoni bezbednosti. Mlađi sin Oleg rođen je na Badnje veče i u tom trenutku sam bio u manastiru Zočište.



* Hoće li Darku Elezu biti omogućeno da odsluži kaznu u Srbiji i šta znači to što se on u sporazumu sa Tužilaštvom BiH obavezao na saradnju sa našim istražnim organima?

- On je osuđen na 15 godina. Da li će kaznu služiti u BiH ili Srbiji manje je važno, važno je da je pravda zadovoljena. O svemu ostalom, videćete u danima koji dolaze!

Vulin nije krio zadovoljstvo što su ove uniforme domaće proizvodnje, izrađene u vranjskom "Jumku" i to po zamisli samih pripadnika brigade, onako kako njima najviše odgovaraju. Prvi put imaju opremu koja štiti zdravlje i život konja, ali i samog jahača.

Na pitanje da li i opremanje policije nekome može da izgleda kao da Srbija zvecka oružjem, Vulin kaže:

- Ne znam kako policajci koji se bore protiv kriminala mogu da ugrožavaju bilo koga osim organizovanog kriminala. Ovi ljudi asistiraju našim jedinicama u Upravi kriminalističke policije, SBPOK, ostalima kada vrše različita hapšenja. Ovo su ljudi koji održavaju javni red i mir, bez njih bismo imali haos na ulicama, siledžije koji preuzimaju vlast, zakon jačeg. Niko nije jači od srpske policije i od srpskog policajca kada sprovodi zakon. Na meni kao ministru je da oni budu snabdeveni najsavremenijom, najboljom opremom i da budu plaćeni što više.

Tokom obilaska vozila sa vodenim topom, kratko je prokomentarisao da za razliku od policija nekih evropskih zemalja, on se kod nas više vozi nego što se koristi:

- Pripadnici Policijske brigade su često jedina brana između nas, naših najmilijih i nasilja i bezakonja. Živim za dan kada ćemo otići na utakmicu, a njih nećete ni videti, kada ćemo skinuti ograde sa tribina, a da među publikom budu porodice sa decom.

Autor: