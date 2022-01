Selaković o promenama u EU: Glavni zadatak Srbije da sačuva sebe i obezbedi sigurnu budućnost za građane

Sa Srbijom, koja je sigurna destinacija za investicije svako hoće da sarađuje, jer to znači da je Srbija stabilna, pravno uređena, predvidiva, pouzdana, razvija infrastrukturu, drži reč, zna šta su joj ciljevi, ali čuva i unapređuje svoja tradicionalna prijateljstva - ističe ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.

Promene u zemljama Evropske unije sigurno će, u određenoj meri, uticati i na evropski put Srbije, kao i na odnos tih zemalja prema našoj državi, a koliko - pokazaće vreme, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i ističe da je zato važno da se Srbija fokusira na ono što zavisi od nje same.

Selaković poručuje i da je u složenim, izazovnim odnosma i okolnostima, kakve su danas u svetu, glavni zadatak Srbije da sačuva sebe i obezbedi sigurnu budućnost za građane.

- To danas nije lako ostvarivo, jer političkih žarišta ima mnogo, a mi treba da budemo svesni one indijske poslovice da ''kada se slonovi tuku, trava strada'' i ne treba da dozvolimo sebi da u bilo kojoj od tih situacija stradamo - naglašava Selaković u intervjuu za Tanjug.

Na pitanje koliko promene u zemljama članicama EU, poput odlaska Angele Merkel sa mesta kancelarke u Nemačkoj nakon 16 godina ili predstojeći predsednički izbori u Francuskoj, mogu da utiču na evrointegracije Srbije, Selaković kaže da u određenoj meri sigurno utiču, a koliko - pokazaće vreme. Ipak, primećuje da neće biti promena u tome da je Nemačka ekonomski motor razvoja EU, a Francuska jedina država u EU koja je stalna članica Saveta bezbednosti UN i, uz to, i jedina nuklearna sila.

- To su konstante, a da li će neki drugi u međuvremenu ojačati, to ćemo videti... Ono što je za nas važno jeste da se fokusiramo na stvari koje zavise od nas samih. Fokusirali smo se na sprovođenje unutrašnjih reformi i to je, uz spoljnopolitičke napore i vrednovano - dodao je on.

Kako kaže, sa Srbijom, koja je sigurna destinacija za investicije svako hoće da sarađuje, jer to znači da je Srbija stabilna, pravno uređena, predvidiva, pouzdana, razvija infrastrukturu, drži reč, zna šta su joj ciljevi, ali čuva i unapređuje svoja tradicionalna prijateljstva.

- Sa takvom Srbijom svako želi da sarađuje, a takvu Srbiju će sve više u svojim okvirima želeti i EU. Da li promene u vladama država članica mogu da dovedu i do promena u odnosu prema nama, nije isključeno, ali i EU se i sama u svojim okvirima suočava sa izazovima i mora sa njima da se izbori - kaže Selaković.

Ističe da je u našem interesu da se Unija izbori sa tim izazovima što pre, a to, kaže, ne govori kao "zaljubljenik u EU", što nikada nije bio, ali ukazuje da je EU najuređeniji tip društva, da veliki broj građana Srbije odlazi u zemlje Unije, da je 67 odsto naše trgovinske i ekonomske razmene sa EU, a četiri od osam suseda Srbije su države članice EU. Poručuje da je za Srbiju od ključne važnosti da se u spoljnoj politici prvo oslanja na sopstvenu poziciju, a ona podrazumeva da smo država koja svoj put vidi u evropskim integracijama, ljubomorno čuva svoja tradicionalna prijateljstva, poput onih sa Rusijom i Kinom, uz unapređenje odnosa sa SAD.

Ministar je podsetio da je u oktobru 2021. godine Beograd bio domaćih Samita u čast šest decenija od osnivanja Pokreta nesvrstanih, koji je okupio 120 delegacija, među kojima i predsednika Generalne skupštine UN, 42 ministra, od čega 37 ministra spoljnih poslova.

- To je nešto što pokazuje koliko je ugled Srbije u svetu ojačan, koliko je na visokom nivou i koliko imamo prijatelja, a imamo ih mnogo - naglašava on.

Selaković ističe da Ministarstvo spoljnih poslova u 2022. godini očekuje mnogo toga što treba da se uradi, a ono što je već urađeno, a što će tek pokazivati svoj smisao, je osnivanje sektora za ekonomsku diplomatiju, pa će svako diplomatsko - konzularno predstavništvo Srbije biti prva "kontakt tačka" stranim investicijama.

Kao jedan od najvećih rezultata Srbija, navodi to što je zemlja, pored ekonomskog napretka u vreme krize pandemije virusa korona, ostala suverena, samostalna država u kojoj se donose odluke koje se tiču njene budućnosti i koje se tiču života svih njenih građana.

- To je danas u Evropi i svetu nešto što se ne sreće često, a to je rezultat jedne ozbiljne politike koju je predsednik Aleksandar Vučić počeo da sprovodi kao predsednik vlade i danas kao predsednik Republike i koja je prirodno proishodila iz svega onoga što je rađeno u samoj Srbiji na jačanju našeg državnog sistema - naveo je Selaković i dodao da je Srbija ozbiljnost pokazala i tokom pandemije kovida 19.

Srbija je, podseća, omogućila i državama u regionu i prijateljskim državama sveta da dobiju vakcine, i tako pokazala suštinu svoje politike - ne može da nam bude dobro, kada je samo nama dobro, već kada je dobro i onima koji žive pored nas.

Kao vrhunac te "priče", Selaković ističe početak proizvodnje jedne vakcine u Institutu “Torlak”, ali i izgradnju fabrike za proizvodnju vakcina, što se očekuje početkom 2022. godine.

- Kada pogledate koliko je to država u svetu uspelo i da je Srbija jedna od njih, to je fantastično - kaže Selaković i dodaje da je Srbija uspela da potisne sve posledice kovida 19 i na ekonomskom nivou i beleži rast od 7,5 odsto.

Sve naredne korake koje je vukla država, od Vučićeve inicijative Otvoreni Balkan, pa do činjenice da je EU vrednovala ozbiljan rad na reformisanju društva, otvaranjem Klastera 4, za svaku je pohvalu za našu državu, rukovodstvo, ali pre svega, građane, naveo je Selaković.

Onje dodao i da su Srbi mnogo stradali i devedesetih godina 20. veka na teritoriji bivše Jugoslavije i 2000-ih od, kako kaže, posledica neuspele vlasničke transformacije i pogubne tranzicije, navodeći da treba da nam je dosta stradanja i da se više ne upuštamo u takve vrste avantura.

- Ne govorim da se neko svesno upuštao, ali treba da naučimo neke stvari na svojim i tuđim greškama i da budemo promoter onoga što se zove miroljubiva politika, rešavanje svih vrsta izazova, konflikata, rizika kroz dijalog, mirnim diplomatskim sredstvima i da se uzdamo u ono što je sigurno, a to su jasno propisana pravila međunarodnog javnog prava u odnosu sa državama čiji je stub poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta - rekao je Selaković.

O Srbima u regionu i dijaspori

Jedan od prioriteta Ministarstva spoljnih poslova i u narednom periodu ostaje briga za Srbe u regionu i dijaspori, poručio je ministar Selaković, dodajući da će se nastaviti rad na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda gde god da žive. Selaković je istakao da su Srbiji, kao zemlji koja se graniči sa osam država, odnosi u regionu od izuzetnog značaja, i da zbog toga dalji razvoj unapređenja regionalnih integracija, kao što je inicijativa Otvoreni Balkan, može mnogo.

Kao jedan od prioriteta rada resornog ministarstva u narednom periodu, Selaković ističe nastavak brige o Srbima u regionu i dijaspori.

- To je nešto čemu polažemo veliku pažnju, mnogo ulažemo u tu vrstu naših aktivnosti i uveren sam da ćemo sa već do sada ozbiljno ostvarenim rezultatima na tom polju, imati još veću motivaciju da u budućnosti radimo ozbiljan posao kada su u pitanju naši iseljenici, kao i pripadnici našeg naroda u regionu - kazao je Selaković.

Navodeći da Srbiju očekuje još mnogo toga da uradi po tom pitanju, šef srpske diplomatije naglašava rad na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda, kao i ono što je započeto protekle godine - širenje mreža škola za učenje srpskog jezika i kulture. Selaković ističe da je samo u jednoj godini, nezavisno od Ministarstva prosvete, prvi put Ministarstvo spoljnih poslova, odnosno Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu uspela da otvori 26 novih dopunskih škola srpskog jezika i kulture.

Takođe, u jednoj godini povećan je broj učenika u tim školama za 20 odsto.

- To je prvi put radilo Ministarstvo spoljnih poslova i u prvoj godini imali smo ovakav rezultat i direktor Uprave Arno Gujon i ja , tome smo pridali veliki značaj - naveo je Selaković, uveren da će i vlada prepoznati to njihovo pregalaštvo i rezultate i da će im u narednom periodu dati još više sredstava i podstreka da se time bave.

Drugi prioritet, kako kaže Selaković, jeste pomoć našim sunarodnicima naročito u regionu, naročito u onim sredinima gde se živi izuzetno teško ili gde je reč o ratom zahvaćenim područjima devedesetih godina. Šef srpske diplomatije kaže da je tu od najveće koristi konkretna pomoć, kao što je već pomagano Srbima u Posavini, Grahovu, Bosanskom Petrovcu. Na taj način, kako kaže, pomaže se sunarodnicima u regionu, a gde će ta pomoć imati suštinski značaj za njihov opstanak, za njihov život, egzistenciju.

- Koliko god se neko zlonameran ili pokondiren smejao tome, kada jednoj porodici sa 16-oro dece poklonite kravu, vi ste im poklonili jedno radno mesto u toj kući, jedan izvor prihoda, a prvi put to danas radi naša država preko Upave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu - podvlači Selaković.

Kada je reč o dijaspori u širem smislu, odnosno našim iseljenicima na drugim kontinentima i drugim državama Evrope, Selaković kaže da je suština da naša diplomatsko - konzularna predstavništva pored toga što predstavljaju našu državu pred stranim vladama, budu servis naših državljana u rasejanu.

- To je nešto što je do sada po neustaljenoj i promenljivoj praksi retko bio slučaj, a to mora da bude imperativ. Suočili smo se sa jednim delom sistema koji godinama nije obnavljan, u koji godinama nije ulagano na odgovarajući način, koji je zastao, koji je u jednom trenutku postao prezagušen i na tome ćemo raditi mnogo više - najavio je šef srpske diplomatije.

U planu je, kako kaže, i rad na registru dijaspore, odnosno pokušaj da se na neformalan način Srbi u rasejanju popišu i okupe.

Selaković kaže da naš narod u dijaspori ima udruženja, ali da mnogi nemaju vremena da se bave udruženjima, te da je plan da se svi ti ljudi okupe i da za sve njih, kao i za nas ovde, promoviše se zajednički imenilac, a to je Srbija.

- Možemo da se razlikujemo u mnogim stvarima, ali kada je u pitanju naša matica, nikakve razlike nema. Nastavićemo da delamo u tom smeru, a da bismo sve to uspeli da postignemo i da bismo nastavili da se bavimo uzlaznim trendom ovim za nas egzistencijalnim važnim pitanjima, od suštinske važnosti je da očuvamo mir i stabilnost u Srbiji", navodi Selaković.

Na taj način očuvaće se i mir i stabilnost u čitavom našem regionu, poručuje Selaković i dodaje da to ujedno predstavlja i garant za ekonomski razvoj.

