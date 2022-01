Đurić o tvitu Vljore Čitaku: Školski primer etnički motivisanog govora mržnje

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić smatra da tvit bivše ministarke spoljnih poslova lažne države Kosovo Vljore Čitaku o Novaku Đokoviću predstavlja školski primer etnički motivisanog govora mržnje.

Đurić je na Tviteru odgovorio Vljori Čitaku koja je uz vest da će Novak Đoković učestvovati na Australijan openu napisala: "Sve su životinje jednake, samo su neke jednakije od drugih".

"Da li mi se čini ili je ovo školski primer etnički motivisanog govora mržnje?", napisao je Đurić.

On navodi da je očigledno tako jer je za Čitaku "Novak Srbin iz Zvečana koji slučajno misli drugačije od gospođe Čitaku"



Ovo je tipična dehumaniziacija svojstvena Vljori Čitaku, za koju su Srbi predstavljaju bele šetače ili životinje, ali nikada ljude dostojni ljudskih prava, što svakodnevno pokazuju prištinske vlasti. Sramotno

On je pozvao Vljoru Čitaku da odgleda Đokovićeve mečeve.

"Gledajte "životinju" - koja je po svemu "jednaka" sa vama - i uživajte dok svira svoju simfoniju", naveo je ambasador.

Naglasio je i da možemo da ostavimo na stranu sitne zlobne komentare jer je on lično jako ponosan na "našu ljupku zemljakinju Dua Lipu, iako ona možda ima drugačiji stav o nekom političkom pitanju".

